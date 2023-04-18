《午市前瞻》專家指後市有力挑戰21200 體品股較看好李寧

恒生指數半日收報20626，跌155點或0.75%，主板成交660.8億元。恒生中國企業指數報7006，跌49點或0.71%。恒生科技指數報4199，跌54點或1.28%。



恒指三大成交股份依次為安踏體育(02020)、騰訊控股(00700)及阿里巴巴-SW(09988);安踏體育收報100.7元，跌8.1元或7.44%，成交150.59億元;騰訊控股收報363元，跌8元或2.16%，成交27.63億元;阿里巴巴-SW收報94.8元，跌0.6元或0.63%，成交11.7億元。國指三大成交股份依次為安踏體育、騰訊控股及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及中芯國際(00981);中芯國際收報23.65元，跌1元或4.06%，成交11.3億元。

(安踏網頁截圖)

溫鋼城：北水支持作用顯著



恒指今日低開139點，報20643。宣布折讓配股的安踏(02020)低開8.82%，報99.2元，另一體品股李寧(02331)則低開3.26%，報57.9元。其他藍籌股方面，翰森製藥(03692)低開2.17%，報15.34元；恒安國際(01044)低開1.93%，報35.65元。



國家統計局公布，2023年第一季國內生產總值(GDP)按年增長4.5%，遠勝市場預期的增長4%。當中3月社會消費品零售總額按年增長10.6%，大勝預期的增長7.4%，惟首季固定資產投資107282億人民幣，按年增長5.1%，略遜市場預期的增長5.7%。



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地剛公布的經濟數據表現尚可，雖然未為港股帶來刺激作用，惟恒指上日反彈343點，今天有所回調亦合理。他續指，近期北水部署較積極，支持港股走勢，並估計恒指短期下跌空間不大，而企業盈利有望逐步改善，後市有力挑戰21200水平。



安踏配股影響有限



安踏體育公布昨日與配售代理瑞銀、大摩及花旗協議，擬以先舊後新方式向獨立承配人配發1.19億股，佔擴大股本約4.2%，每股作價99.18元，比該股昨日收市價折讓約8.84%，淨籌約117.31億元，用於償還債務及作為集團一般營運資金。



溫鋼城指，有關配股集資主要用途問題不算太大，只是大股東減持嚇怕了投資者，拖累股價急插，消息影響有限。他提到，安踏97元水平為短線較重要的位置，該處正是3月20日低位附近，無貨者可候至97元吸納，95元止蝕，目標110元。



至於另一體品股李寧，溫鋼城指李寧近期持續在低位橫行，缺乏明確方向。他相信，中央未來仍著重推動內需，李寧本身為自主品牌，較受中央扶持，前景較樂觀。股價守穩53元仍可持有，無貨者則可於55元買入，目標68元。

安踏宣布折讓8.8%配股，今早股價最多跌近9%。(經濟通HV2報價系統截圖)

受安踏配股拖累，李寧股價今早亦曾跌逾4%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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