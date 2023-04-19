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《午市前瞻》中聯通首季純利創同期新高 專家料整固後可挑戰7元

19/04/2023

　　恒生指數半日收報20549，跌100點或0.49%，主板成交496.28億元。恒生中國企業指數報6954，跌48點或0.69%。恒生科技指數報4164，跌37點或0.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報361.4元，跌4元或1.09%，成交29.88億元；美團收報137.1元，升1.8元或1.33%，成交18.05億元；阿里巴巴-SW收報94.15元，跌0.65元或0.69%，成交14.78億元。


　　中芯(00981)現價升3.8%，報24.6元，該股成交約4218萬股，涉資10.10億元，盤中高見24.7元，最低見23.25元；銀娛(00027)升3.78%，報57.6元；碧桂園(02007)跌4.29%，報2.23元；碧桂園服務(06098)跌3.81%，報14.12元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW。

 

(中聯通網頁截圖)

 

李偉傑：大市五一黃金周後才有轉機


　　恒指今日低開17點，報20633。藍籌股方面，中芯(00981)高開1.05%，報23.95元；創科(00669)低開1.26%，報82.3元；中升(00881)低開1.24%，報35.9元。濠賭股造好，銀娛(00027)高開1.53%，報56.35元，早段升幅曾擴至逾3.5%；金沙(01928)則曾升逾1.7%。


　　騰訊(00700)、京東(09618)及阿里巴巴(09988)等重磅科技股表現一般，部分汽車股亦顯著回調，惟美團(03690)逆市上升，恒指早段窄幅上落。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，近期科技股沒有炒作題材，更接連爆出股東減持的消息，而上日內地經濟數據後，滬深股市未有過分雀躍，恒指缺乏上升動力。


　　他預期，今個月恒指會在20000至20800之間上落，有待「五一黃金周」後才有轉機，特別要留意零售股表現。


中聯通雲計算收入增長有驚喜


　　中聯通(00762)截至3月31日止首季純利51.55億人民幣，比去年同期上升11.2%，利潤規模再創上市以來同期新高。同期營業收入972.22億人民幣，上升9.2%，增速達到近十年來同期高水平。股價今日卻低開3.45%，早段走勢無甚起色。


　　李偉傑表示，中聯通業績表現理想，雖然移動用戶ARPU按年只提升0.9元，固網寬帶接入收入亦只按年增長3.1%，但仍維持穩定增長，反而雲計算業務增長有驚喜，帶動整體收益，前景較樂觀。不過，他提到中聯通自4月初開始持續上升，一度連升八個交易日，升至6.5元水平更見阻力，不排除績後有獲利盤出現。


　　部署方面，李偉傑指中聯通短線料繼續回調，建議投資者待股價回至5.85元吸納，整固後有力再向上突破，中線目標7元，100天線(目前為5.36元)為止蝕位。


　　至於另一隻電訊股中移動(00941)，李偉傑指股價近期能維持升勢，北水發揮很大的支持，惟上日錄得3.02億元資金淨流出，中斷連續三個交易日的資金淨流入情況，相信是在高位有獲利盤所致。他認為，持貨者可於現階段先行獲利，並候至65元重新部署，年內未曾跌穿50天線(目前為61.8元)，故失守該移動平均線則須止蝕。

 

中聯通首季純利創同期新高，股價今早平開後走低。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中移動股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中電信股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通市通訊社市場組

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2023 12:49
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/04/2023 12:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/04/2023 12:30
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