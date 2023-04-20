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【虛幣世界】英國通脹數據出爐，比特幣價格跌至29000美元

20/04/2023

　　消息指，由於英國通脹數據不容樂觀，加速了加密貨幣投資於幣安迅速出貨，比特幣價格急跌至29000美元水平，而以太幣亦跌穿2000美元；大多數主要加密貨幣都錄得下跌情況，DeFi交易所Uniswap的UNI 和借貸平台Aave的AAVE分別下跌6%和7%，交易價格約為5.90美元和74.85美元，Maker的MKR下跌5%，徘徊在729.31美元左右。


　　數字資產信息平台The Tie聯合創始人兼首席執行官約書亞·弗蘭克 (Joshua Frank) 分析指，由於對中心化交易所的擔憂日益加劇，去中心化交易所 (DEX) 的交易量一直在飆升，他認為在弄清楚幣安的監管情況之前，可能會看到這種趨勢持續下去，雖然DeFi佔整個加密貨幣市值的比例不到5%。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報28923.81元，升0.44%(24小時比較．下同)；以太幣現報1947.04元，升0.69%；艾達幣報0.4193元，升0.72%；瑞波幣報0.4950元，升0.79%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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