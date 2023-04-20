《盤後部署》越地供股復牌挫逾11% 專家認為供得過

恒指今日繼續窄幅上落，低開12點，報20354。濠賭股繼續造好，金沙(01928)高開3.3%，報29.7元，銀娛(00027)高開3.02%，報59.7元。保險股友邦(01299)則低開1.76%，報83.5元。



雖然快手(01024)遭騰訊(00700)旗下公司減持，股價最終跌5.22%，報49元，惟阿里巴巴(09988)、騰訊及京東(09618)變動不大，美團(03690)收市更升3.54%，報140.4元。重磅科技股沒有大幅震盪，大市成交額只有1015.6億元，恒指全日高低位差距只有164點。



恒指收報20396，升29點或升0.14%，主板成交1015.61億元。國企指數報6895，升6點或升0.09%。恒生科技指數報4098，跌3點或跌0.09%。



內地股市方面，上證綜合指數報3367，跌3點或跌0.09%，成交4996.72億元人民幣。深證成份指數報11717，跌43點或跌0.37%，成交3138.68億元人民幣。



(越秀地產網頁截圖)



越秀地產擬按100供30基準供股



越秀地產(00123)今早停牌，中午公布建議按100供30基準供股，供股價為每股9元，較上日收市價12.56元折讓約28.3%；所得淨額82.99億元。所得淨額82.99億元，用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營運資金。



越秀地產午後復牌，股價一度急挫逾20%，收市跌11.62%，報11.1元，該股成交約6079萬股，涉資6.63億元，盤中高見11.78元，最低見10.28元。



內房股同樣受壓。碧桂園(02007)跌3.6%，收報2.14元；龍湖(00960)跌3.14%，收報23.1元；中海外(00688)跌1.93%，收報20.3元；潤地(01109)跌1.69%，收報37.7元。



黃偉豪：供股或助集團盈利增長



中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，今次越秀地產的供股比例及折讓幅度頗大，讓投資者大為錯愕，股價急瀉在所難免。不過，他指供股目的是用作進一步投資及併購，非因集團資金流動性或債務出現問題，加上股價自去年11月開始反覆上升，最高升至13.42元，在高位供股屬正常舉動。



黃偉豪又指，越秀地產供股所得資金除了提高集團的現金流，日後有任何收購更有助集團的盈利增長，前景仍然樂觀，持貨者可考慮供股，無貨者則可候至10.2元以下買入，跌穿買入價的10%止蝕，目標價13元水平。



李偉傑：可候至9.5元吸納



華盛證券經紀部董事李偉傑同樣對供股的看法不太負面，他解釋越秀地產有此舉動，主要用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市的進一步投資，股價亦累積了一定升幅，今次供股合理。



他續指，有廣州地鐵集團持股的越秀地產，未來繼續以地鐵沿線的地方作推廣，對集團銷售帶來幫助，加上有國企背景，季度營運數據及目標均理想，今次供股消息對集團前景影響不大，投資者仍然可考慮供股。

部署方面，李偉傑指市場需時消化供股消息，股價短線料繼續回調，無貨者可候至9.5元吸納，目標為12元水平，失守8.8元則止蝕。

越秀地產宣布供股，股份下午復牌後一度急挫逾18%。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名