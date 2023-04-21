【虛幣世界】比特幣跌穿28000美元，比特幣基地或離開美國

加密貨幣隔晚再度回吐，其中比特幣跌穿28000美元水平，以太幣則跌幅收窄，外匯做市商Oanda的高級市場分析師愛德華莫亞指出，比特幣最近的下跌，可能是因為Coinbase首席執行官布萊恩阿姆斯特朗透露，公司可能離開美國，引起了市場恐慌。



他解釋，Coinbase能夠獲得在百慕達運營的許可證，因此公司可能離開美國，如果 Coinbase離開美國市場，很多美國交易員將會離開，因為他們可能不會對去中心化交易所有信心，這意味著全球加密貨幣市場將大幅萎縮。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報28923.81元，升0.44%(24小時比較．下同)；以太幣現報1947.04元，升0.69%；艾達幣報0.4193元，升0.72%；瑞波幣報0.4950元，升0.79%。



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