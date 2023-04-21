《午市前瞻》市況長期膠著或引發沽壓 廣汽短炒惟難擺脫行業競爭

恒生指數半日收報20267，跌129點或0.64%，主板成交474.25億元。恒生中國企業指數報6838，跌56點或0.83%。恒生科技指數報4024，跌74點或1.81%。



恒指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)及中芯國際(00981)；阿里巴巴-SW收報88.95元，跌2.8元或3.05%，成交27.22億元；騰訊控股收報352元，跌5元或1.4%，成交18.48億元；中芯國際收報24.15元，跌1.45元或5.66%，成交13.88億元。



李寧(02331)現價升3.22%，報59.25元，該股成交約1305萬股，涉資7.83億元，盤中高見65元，最低見56.8元。中芯現價跌5.66%，報24.15元，該股成交約5571萬股，涉資13.88億元，盤中高見25.75元，最低見24元。



國指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及中芯國際。科指三大成交股份依次為阿里巴巴-SW、騰訊控股及中芯國際。

(廣汽集團網頁截圖)

曾永堅：恒指大有機會穿兩萬



隔晚美股受特斯拉業績差拖累，加上聯儲局官員持續放鷹，道指受壓跌逾百點；港股維持淡靜偏軟氣氛，恒指上午一度跌穿20天線。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股短期缺乏利好消息，投資者普遍持觀望態度，入市意欲不大。



早前恒指回落至20天線有一定反彈，令市場注視相關位置的支持力，但曾永堅指出，市況長期膠著，或令原本善價而沽的投資者失去耐性而先行離場，恒指短線大有機會失守20天線，測試20000點或以下。

車股逢彈即遭大戶減持



上海車展本周開幕，但汽車股反應冷淡，期間更受特斯拉首季毛利率大跌拖累，曾永堅奉勸投資者暫時不要沾手汽車股。他解釋，馬斯克早前已宣布減價措施會持續進行，反映新能源車以至整個汽車業都面對極大競爭，尤其傳統車企轉型新能源車，加上新晉小型新能源車企亦須減價掙扎求存，內地汽車減價戰仍會持績，未來多間車企毛利率將難免受壓。



他又提到，傳統車企轉型之際，同時亦要去庫存，難免減價促銷，故他看淡汽車板塊後市表現，早前反彈只是曇花一現，不少大戶亦借勢減持。



廣汽(02238)(滬:601238)早前宣布將會分拆旗下新能源車品牌廣汽埃安於A股科創板上市，但曾永堅指分拆消息只能帶來短線刺激，面對減價戰帶來的下沉漩渦，覆巢之下無完卵，相信廣汽亦難逃中長線毛利受壓環境。

廣汽電動車品牌在上海上市， 惟股價今早僅微升。(經濟通HV2報價系統截圖)

長汽本周初兩度升破10.5元後明顯受阻後急挫。(經濟通HV2報價系統截圖)

吉利本周初反彈受制50天線後回軟。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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