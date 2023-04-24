【虛幣世界】美法庭裁定Yuga版權被侵犯，須向Yuga賠償

美國公司Yuga於2022年6月提起訴訟，指控Ryder Ripps和 Jeremy Cahen以諷刺為藉口故意製造消費者混淆，產生數百萬的不當利潤，同時指控對BAYC造成損害。消息指，美國加州北區地方法院裁定，Yuga Labs擁有 BAYC（Bored Ape Yacht Club）商標，法庭並宣布將在待審期間確定損害賠償金。



被告未經Yuga Labs同意使用 BAYC 商標（指圖像）出售RR/BAYC NFT，並且以「可能引起混淆的方式」，推出相似BAYC NFT產品，讓消費者感到困惑。此宗案件是加密貨幣圈內令人關注的NFT相關案件，分析指NFT相關版權訴訟，在未來可能越來越多，並成為另一個「賺錢」市場。



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