【虛幣世界】「空軍」被清算加密貨幣造好，比特幣重上二萬八美元

消息指，由於由於Alphabet和微軟第一季度收益超出預期，投資者受鼓舞下積極入市加密貨幣，令虛幣「空軍」突被清算，比特幣重上28000美元水平，分析公司Coinglass的數據顯示，自美國東部時間昨日下午 4 點以來，約1130萬美元的比特幣空頭頭寸已被清算，導致比特幣尾盤飆升。從歷史上看，這些類型的空頭擠壓往往會加速價格上漲。



數據分析商Truflation的首席執行官 Stefan Rust發表了樂觀的看法，他認為當前的宏觀經濟不確定性，包括關於貨幣政策的持續辯論，再次凸顯了加密貨幣的潛力，而目前實體經濟正在為債務、銀行集中度和這種向多極化世界的轉變而苦苦掙扎，對機構是不信任以及缺乏指導。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報28399.82元(美元．下同)，升0.35%(24小時比較．下同)；以太幣現報1872.93元，升0.37%；艾達幣報0.3862元，升0.46%；瑞波幣報0.4693元，跌0.06%。



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