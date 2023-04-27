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【虛幣世界】比特幣急跌後反彈，目前回穩至29000美元

27/04/2023

　　消息指，比特幣曾經急瀉，並跌至27000美元誰水平後立即反彈，目前企穩29000美元，根據Coinglass數據顯示，交易員在過去24小時內遭受了約3.1億美元的清算損失，因為加密貨幣價格的劇烈波動清算了多頭和空頭頭寸。


　　區塊鏈分析公司Arkham Intelligence指出，加密貨幣交易巨頭Jump Trading在價格暴跌之前向交易所存入了2660萬美元的比特幣，向交易所發送代幣通常表示有意出售。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報29139.47元(美元．下同)，升2.34%(24小時比較．下同)；以太幣現報1916.75元，升2.72%；艾達幣報0.4088元，升1.84%；瑞波幣報0.4680元，升1.34%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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