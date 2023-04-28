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【月結－中美互動】美息5月再升未必見頂 內地經濟起動靠內需

28/04/2023

　　港股4月有較多假期，復活節長假前氣氛淡靜已屬預期，但假後整體淡風持續，全月成交量創2020年10月以來新低。利淡消息不斷，月初內地網信辦就AI熱潮推出《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》，冷卻市場炒作AI氣氛；另外亦有大型股份集資行動，以及安踏(02020)配股及越地(00123)宣布供股。

 

(聯儲局網頁截圖)

 


　　此外，美國總統拜登已宣布競逐連任，有傳拜登擬簽署行政命令限制投資中國高新科技，拖累中芯(00981)及商湯(00020)等晶片股及AI概念股表現。恒指月底曾再度失守250天線，幸而期結日前成功扳回失守，最終恒指全月跌505點。


連敬涵：聯邦基金利率5.25厘亦未必見頂


　　市場憧憬美國通脹回落，同時亦寄望聯儲局有可能會停止加息。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，聯儲局將於5月初議息，市場普遍預期加息0.25厘，但再下一次議息為6月中，日子距離不遠，會否再進一步加息亦要觀望期間公布的經濟數據。


　　他提到，近期美國經濟數據仍然強勁，預期聯邦基金利率5.25厘亦未必見頂。近期美股於高位徘徊，主要反映市場對停止加息的憧憬，但若5月初議息會後聲明繼續放鷹，美股或要面臨較深調整。


美國打壓難再有新招


　　月內除有傳拜登將以行政命令進一步阻止美企投資中國企業，亦有一批共和黨參議員促請拜登制裁中資雲服務供應商，打壓中國勢將成為民主共和兩黨爭取支持的籌碼。連敬涵指來自美國的打壓只會更強，故即使競選氣氛有望支持美股表現，港股亦難以受惠。但他提到，自2018年起美國已開始打壓中國，至今已有5年時間，5年以來招數盡出，相信各方面的打壓影響力亦會逐漸減少，尤其個別「制裁常客」如藥明等亦已獲得一定「免疫力」。他指，若打壓招數持續，之前未曾遭殃的股份將受較大影響，如今次的雲企業、創科(00669)以及敏華(01999)等，不過這批都並非重磅股份，故預期對港股以及恒指的影響都會較細。


　　連敬涵總括4月大市表現，恒指高低波幅約1300點或6%，全月走勢橫行，相對科指較為波動，高低差達12%。他預期未有新消息下，恒指5月將維持牛皮走勢，以18800作為支持於250天線上下遊走，觀望中央會否有新刺激經濟措施才能帶動大市向上突破。

 

(網上截圖)


黃偉豪：看好全年GDP達5%增長目標


　　國家統計局公布，2023年第一季國內生產總值(GDP)284997億人民幣，按年增長4.5%，大勝市場預期的增長4%。居民消費支出情況方面，首季全國居民人均消費支出6738元，比去年同期名義增長5.4%，扣除價格因素影響，實際增長4%。


　　然而，首季固定資產投資107282億人民幣，按年增5.1%，遜於市場預期的5.7%。以領域劃分，基礎設施投資增長8.8%，製造業投資增長7%，房地產開發投資下降5.8%。另外，3月規模以上工業增加值3.9%，略遜市場預期的增長4%。比1-2月份加快1.5個百分點。


　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，零售及消費的數據表現較固定資產投資及工業方面理想，因為中央於今年重點在內需出招，零售數據的成效較快反映出來，令基建數據看來表現一般。他續指，發行地方專項債的數目有增加，加上鐵路沿線的基建設施都有不俗表現，基建數據仍會有穩定增長，相信全年GDP有機會達至5%的經濟增長。


中美關係成後市關鍵

　　除了留意內地經濟數據外，黃偉豪指今個月走勢偏軟，主要因為美國總統拜登計劃簽署命令，限制美國企業限制對中國企業在晶片、人工智能等方面投資的傳聞揮之不去，導致多隻科技股今個月反覆不定，拖低大市表現，中美關係會成為其中一個影響5月港股走勢的關鍵因素。


　　他又指，即使「五一黃金周」將至，惟此因素只影響個別板塊，推動大市上升的動力有限，加上近期成交持續偏低，利好消息又不多，相信恒指5月會在18829至21200之間上落。他特別提到恒指今年3月低位18829非常重要，此位不能失。

 

恒指4月窄幅上落，波幅僅1300點。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒

 

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