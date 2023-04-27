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呂宇健對平保支持分拆滙控議案感鼓舞　料獲其他機構投資者認同

27/04/2023

　　「分拆滙控關注組」召集人呂宇健（Ken Sir）今日在活動上表示，早前發出邀約滙控50大股東會面，包括平保(02318)，截至現時，逾10名股東已回覆。其中，已約見的7至8名股東之中，最大公司管理資產規模（AUM）達1.34萬億美元。

 

（Rex攝）


　　至於平保旗下平安資管早前表示，原則上支持第17和18項決議案。呂宇健回應指，對平保支持感到鼓舞，亦預計獲其他機構投資者支持。他稱，在施加壓力下，滙控(00005)因擔心議案獲通過，而將其通過門檻提高至特別決議案。


　　他續稱，滙控逾50%股東為香港人，大多為長者，因此需激勵相關人士投票，而投票率夠高則有信心通過議案。一旦議案未獲通過，呂宇健稱，未來一年會繼續監察管理層職責，若有不公平情況，將動議罷免董事局某部分成員。


　　呂宇健呼籲股東投票支持一項要求滙豐定期發布亞洲業務重組情況並恢復派息的計劃。呂宇健所提的第17、18項決議案獲納入滙豐5月5日在英國伯明翰舉行年度股東大會表決程序。該行多次呼籲股東就此投反對票。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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