《午市前瞻》恒指牛熊線通過考驗 車企控制成本將拖累贛鋒收入

恒生指數半日收報20013，升172點或0.87%，主板成交487.3億元。恒生中國企業指數報6746，升71點或1.07%。恒生科技指數報3917，升55點或1.43%。



恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、中國平安(02318)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報348.8元，升3.8元或1.1%，成交22.99億元；中國平安收報57.2元，升1元或1.78%，成交20.42億元；阿里巴巴-SW收報82.5元，升0.7元或0.86%，成交14.16億元。



海爾智家(06690)現價升4.84%，報24.9元，該股成交約701萬股，涉資1.74億元，盤中高見25.2元，最低見24元；蒙牛乳業(02319)升4.73%，報32.1元；信義玻璃(00868)跌3.41%，報14.18元；新奧能源(02688)跌2.09%，報107.8元。



國指三大成交股份依次為騰訊控股、中國平安及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690)；美團收報134.8元，升0.8元或0.6%，成交6.42億元。

(贛鋒鋰業網頁截圖)

聶振邦：料大戶已於兩萬點下建好倉

隔晚美股無懼GDP轉弱，納指受Meta財報報捷帶動升287點或2.43%，道指飆524點，帶動港股今早高開95點，更一度升逾300點，挑戰50天線，但連升3日吸引獲利盤出貨，恒指升幅收窄至約100點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，雖然目前獲利盤沽壓較重，但已入市投資者仍可先持貨觀望。



他解釋，期結日後大戶最重倉水平位於19500，低於本月低位19520，大戶於如此低位建倉，相信建好倉的機會較大。他又指，恒指連續3日企穩250天線上，相信已通過考驗，即使今日未能收高於20000，仍看好下星期可以維持於20000之上，短線恒指失守250天線前仍未需要考慮減持。

鋰業股次季難明朗 料區間橫行



贛鋒鋰業(01772)公布，首季收入按年升76%，但純利按年跌32%，股價上午最多跌超過4%。早前智利政府計劃將鋰礦國有化，市場憂慮會影響鋰企收入，聶振邦指消息暫時未落實，預計短線對於鋰業股第二季及第三季表現影響不算大。反而最近一兩個月，內地新能源車企交付量參差，整體新能源車產業將面臨控制成本及消費力減弱等因素拖累，勢將影響上游行業收入，鋰業股第二季內存有較大不確定性，預計贛鋒將於48元至52元窄幅上落，待大市氣氛進一步改善才有望挑戰52至56元。

比亞迪不失225元仍樂觀

比亞迪(01211)公布首季純利按年勁飆4.1倍，扣除非經常性損益的淨利潤更升5.94倍，股價以241.4元開市後獲利盤出籠，最高升至241.6元，更一度令股價轉跌，午間收市前升幅維持約1%。聶振邦看好比亞迪今季內仍有上升空間，有望挑戰265元至267元，雖不時或有巴郡減持消息，但只要不跌穿225元則仍然樂觀。

贛鋒鋰業首季盈利跌逾三成，今早股價最多跌2.7%。(經濟通HV2報價系統截圖)

比亞迪首季盈利勁升4倍，今早股價曾創逾兩個月高。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



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