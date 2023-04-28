  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指牛熊線通過考驗 車企控制成本將拖累贛鋒收入

28/04/2023

　　恒生指數半日收報20013，升172點或0.87%，主板成交487.3億元。恒生中國企業指數報6746，升71點或1.07%。恒生科技指數報3917，升55點或1.43%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、中國平安(02318)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報348.8元，升3.8元或1.1%，成交22.99億元；中國平安收報57.2元，升1元或1.78%，成交20.42億元；阿里巴巴-SW收報82.5元，升0.7元或0.86%，成交14.16億元。


　　海爾智家(06690)現價升4.84%，報24.9元，該股成交約701萬股，涉資1.74億元，盤中高見25.2元，最低見24元；蒙牛乳業(02319)升4.73%，報32.1元；信義玻璃(00868)跌3.41%，報14.18元；新奧能源(02688)跌2.09%，報107.8元。


國指三大成交股份依次為騰訊控股、中國平安及阿里巴巴-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690)；美團收報134.8元，升0.8元或0.6%，成交6.42億元。

 

(贛鋒鋰業網頁截圖)

 

聶振邦：料大戶已於兩萬點下建好倉

 

　　隔晚美股無懼GDP轉弱，納指受Meta財報報捷帶動升287點或2.43%，道指飆524點，帶動港股今早高開95點，更一度升逾300點，挑戰50天線，但連升3日吸引獲利盤出貨，恒指升幅收窄至約100點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，雖然目前獲利盤沽壓較重，但已入市投資者仍可先持貨觀望。


　　他解釋，期結日後大戶最重倉水平位於19500，低於本月低位19520，大戶於如此低位建倉，相信建好倉的機會較大。他又指，恒指連續3日企穩250天線上，相信已通過考驗，即使今日未能收高於20000，仍看好下星期可以維持於20000之上，短線恒指失守250天線前仍未需要考慮減持。

 

鋰業股次季難明朗  料區間橫行


　　贛鋒鋰業(01772)公布，首季收入按年升76%，但純利按年跌32%，股價上午最多跌超過4%。早前智利政府計劃將鋰礦國有化，市場憂慮會影響鋰企收入，聶振邦指消息暫時未落實，預計短線對於鋰業股第二季及第三季表現影響不算大。反而最近一兩個月，內地新能源車企交付量參差，整體新能源車產業將面臨控制成本及消費力減弱等因素拖累，勢將影響上游行業收入，鋰業股第二季內存有較大不確定性，預計贛鋒將於48元至52元窄幅上落，待大市氣氛進一步改善才有望挑戰52至56元。

 

比亞迪不失225元仍樂觀

 

　　比亞迪(01211)公布首季純利按年勁飆4.1倍，扣除非經常性損益的淨利潤更升5.94倍，股價以241.4元開市後獲利盤出籠，最高升至241.6元，更一度令股價轉跌，午間收市前升幅維持約1%。聶振邦看好比亞迪今季內仍有上升空間，有望挑戰265元至267元，雖不時或有巴郡減持消息，但只要不跌穿225元則仍然樂觀。

 

贛鋒鋰業首季盈利跌逾三成，今早股價最多跌2.7%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

比亞迪首季盈利勁升4倍，今早股價曾創逾兩個月高。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

134.800

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.500

異動股

01024

快手－Ｗ

51.950

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 134.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 51.950
  • 00591 中國高精密
  • 0.330
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.840
股份推介
  • 02607 上海醫藥
  • 16.160
  • 目標︰$16.27
  • 02001 新高教集團
  • 2.730
  • 目標︰$3.82
  • 02883 中海油田服務
  • 9.140
  • 目標︰$10.00
  • 01799 新特能源
  • 19.360
  • 目標︰$31.50
  • 00123 越秀地產
  • 11.460
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.500
  • 00700 騰訊控股
  • 348.800
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 136.900
  • 02331 李寧
  • 55.700
  • 00001 長和
  • 53.000
報章貼士
  • 02318 中國平安
  • 57.200
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 7.830
  • 目標︰--
  • 00688 中國海外發展
  • 20.100
  • 目標︰$22.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/04/2023 12:06  恒指半日高收172點報20013，海爾智家蒙牛雙雙升5%

28/04/2023 09:25  2020年1月起失效的回鄉證下月8日可返內地，有效期延至年底

28/04/2023 10:33  差估署:今年私樓落成量料跌近6%，去年底一手貨尾約5.5萬伙

28/04/2023 09:23  《異動股》中海油高開近2%，首季少賺3.38%至321億人幣

28/04/2023 09:54  【大國博弈】美韓在晶片出口管制方面合作，韓關注美政策不確定性

28/04/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８０１７﹒６３萬元，買快手沽恒生國企

28/04/2023 08:38  【大行炒Ｄ乜】大和削港交所一成三目標，中銀升中海油一成目標

28/04/2023 11:40  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９８，美元兌人幣軟報６﹒９１４７

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指牛熊線通過考驗 車企控制成本將拖累贛鋒收入
人氣文章

新聞>香港要聞

2020年1月起失效的回鄉證下月8日可返內地，有效期延至年底
人氣文章

新聞>財經熱話

【績後部署】比亞迪首季多賺逾四倍　惟股價不給力？績後守定走？
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

全球搶人才！人力公司創辧人：令員工Always Hungry是留人關鍵！6大無國界人才管理法！
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】白髮對決2.0啟幕　拜登醞對華辣招
人氣文章

娛樂情報

最想擁有的超能力 炎明熹恨與小動物溝通
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

日籍夫妻溫馨味道！上環全新鐵板燒廚師發辦：完美比例京都姬牛里脊、驚艷松葉蟹茶碗蒸、冰魚餃子、鐵板原隻北海道鮑魚
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

名錶的品相重要，還是名人加持重要？再談溥儀的百達翡麗 Ref. 96 QL腕錶
人氣文章

港女講男．妮洛

期待關係有進展，目標卻不一致？遇上不婚不生的男人，應盡快離場還是繼續妥協？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫治未病防治流感
人氣文章
貧血的迷思：一味補鐵就可以？有甚麼特別症狀？除了女士，這兩組人士也容易貧血！
人氣文章
痛風增關節變形危機 及時治療減風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 13:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 13:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 13:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/04/2023 12:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/04/2023
《午市前瞻》恒指牛熊線通過考驗 車企控制成本將拖累贛鋒收入
人氣文章香港要聞28/04/2023
2020年1月起失效的回鄉證下月8日可返內地，有效期延至年底
人氣文章財經熱話28/04/2023
【績後部署】比亞迪首季多賺逾四倍　惟股價不給力？績後守定走？
人氣文章財經熱話28/04/2023
阿根廷加息100基點至91厘，以圖阻止披索暴跌
人氣文章開市Good Morning28/04/2023
溫鋼城：五月起為多事之夏　最差情況或下試18000點
人氣文章國際動態28/04/2023
據報德國或限制向中國出口製造半導體用化學品
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金