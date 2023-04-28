阿根廷加息100基點至91厘，以圖阻止披索暴跌
28/04/2023
周四(27日)，阿根廷央行將基準利率上調100基點至91厘，因為黑市披索拋售加劇了政府的危機感。
央行表示，董事會將關鍵的Lelig利率提高至91厘，是5年來最高水平。加息是為了尋求本幣投資的真正積極回報，並維護貨幣和金融穩定
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 11:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 11:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 11:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/04/2023 11:15
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