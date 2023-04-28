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日央行議息後維持政策利率在負0.1厘及孳曲線控制

28/04/2023

　　在新任日本央行行長植田和男主持的首次貨幣政策會議後，並一致通過維持孳息率曲線控制政策，日本央行宣布將政策利率維持在負0.1厘，政策利率自2016年2月下調至負0.1厘後維持至今。


　　今次日本央行公布議息結果的時間，遠遠超過了2016年以來平均的東京時間12時04分，美元兌日圓在議息結果公布前一度急跌至133.38，其後迅速拉升至134水平，其後守穩在133.80水平，議息結果公布後急升至134.40以上。


　　 日本央行在會議聲明中指出，日本經濟不確定性極高，將對未來1至1年半的政策進行全面審查，預計2023財年扣除能源的核心通脹率為2.5%，高於此前預期的1.8%，但2024財年的預估中值則為2%，低於1月預估的1.8%。


　央行又認為，日本經濟可能在過去原材料成本上漲及海外放緩的壓力下適度復甦，預計今年薪酬談判將實現比去年更大的工資增長，央行表示需要密切關注金融、外匯市場走勢及其對日本經濟和物價的影響。


　　委員會對2024財年實質GDP的預估中值為增長1.2%，1月預估為增長1.1%，對2025財年實質GDP的預估中值為增長1%。央行表示，在國內外經濟及市場存在極大不確定性的情況下，將耐心地繼續實施貨幣寬鬆政策。

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