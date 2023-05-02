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《午市前瞻》料恒指250天線膠著 銀娛 金沙宜待調整吸納

02/05/2023

　　恒生指數半日收報19912，升17點或0.09%，主板成交457.9億元。恒生中國企業指數報6698，跌4點或0.06%。恒生科技指數報3916，升15點或0.39%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及友邦保險(01299);騰訊控股收報346元，升1.6元或0.46%，成交16.98億元;阿里巴巴-SW收報82.7元，升0.65元或0.79%，成交12.62億元;友邦保險收報85.45元，升0.5元或0.59%，成交10.48億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及中國平安(02318);中國平安收報55.75元，跌0.95元或1.68%，成交9.33億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690);美團收報132.8元，跌0.2元或0.15%，成交8.93億元。

 

曾永堅：內地PMI拖累港股表現

 

　　在美國政府促成下，摩根大通宣布收購第一共和銀行。消息帶動恒指今早高開超過200點，但聯儲局議息在即，觀望氣氛令短線獲利盤湧現，拖累大市一度倒跌。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，近期港股成交表現低微，資金趨向審慎，市場關注美國會否因銀行系統危機而步入衰退。同時，今日公布的內地官方製造業PMI重回收縮區間，市場憂慮內地復甦動力減弱，為港股上午倒跌的一大主因。他預期，恒指短期會反覆再次下試250天線以下，但於18800至19000會有一定支持力。

 

澳門４月賭收增４倍半，銀娛高開逾4%。(網頁截圖)

 

銀娛、金沙中場及非博彩業務佳

 

　　澳門4月博彩收入147.22億澳門元，按年急升4.5倍，連升4個月，按月亦升近16%，並創2020年1月以來最多。今早濠賭股全線高開，銀娛(00027)高開近5%，但大市受壓拖累眾賭股收窄升幅，銀娛收升2.25%，報56.75元。曾永堅指市場預期澳門4月賭收按年增4倍，結果增4.5倍為好過市場預期，反映澳門博彩業復甦進度良好。

 

　　但曾永堅強調，現時澳門博企已失去重要的貴賓廳收入，未來需要依賴中場以及非博彩業務帶動收入，故若有意部署賭股，宜揀選中場業務和非博彩元素較的，如銀娛及金沙(01928)。他指，兩股今日受賭收消息帶動炒高，不用現價急於追入，銀娛可待回落至20天線以下約55元附近部署，金沙則可於50天線約27.6元附近入手。他補充，整體賭股走勢會受內地宏觀經濟數據影響，部署須待調整吸納。

 

銀娛高開低走，走勢呈現陰燭。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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