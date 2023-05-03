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【虛幣世界】比特幣反彈，市場憂慮銀行業危機

03/05/2023

　　分析指，由於投資者考慮到最近的銀行業動盪，兩家地區性銀行—總部位於洛杉磯的PacWest Bancorp(PACW)和總部位於鳳凰城的Western Alliance　Bank (WAL)股價分別下跌了27%和15%；加上最新的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)弱於預期，因此資金開始流入加密貨幣避險。


　　早前美國四家銀行陸續倒閉，對經濟造成了衝擊，但似乎提振了加密貨幣價格；而就業數據表明經濟正在走弱，通脹壓力可能會消退，這是數字資產的另一個潛在利好。分析公司Amberdata的衍生品主管Greg Magadini在最近的一份時事通訊中指出．如果經濟進一步走弱，這將損害ETH，導致ETH表現不佳以及下行，而經濟衰退將有機會導致美聯儲在今年晚些時候轉向並降息。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報28599.49元，跌0.25%(24小時比較．下同)；以太幣現報1866.28元，跌0.21%；艾達幣報0.3899元，跌0.46%；瑞波幣報0.4645元，升0.02%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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