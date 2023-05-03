  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

優品360(02360)料全年純利增最少80%

03/05/2023

　　優品360(02360)公布，預期截至3月31日止年度純利增不少於80%。


　　該集團指，溢利增加主因香港營商環境逐步回復穩定，本地零售市道持續改善；店舖總數淨增加16間產生額外收入；毛利率提高；收取保就業資助約1800萬元，以及員工成本相對營業額及租金相對營業額的比率有所改善，提高營運效率。


　　該集團預期於6月初公布業績。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

130.500

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

80.400

異動股

01024

快手－Ｗ

50.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 130.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.250
  • 01024 快手－Ｗ
  • 49.950
  • 00591 中國高精密
  • 0.305
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.780
股份推介
  • 03983 中海石油化學
  • 2.070
  • 目標︰$2.23
  • 00005 滙豐控股
  • 58.100
  • 目標︰--
  • 02486 普樂師集團控股
  • --
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.100
  • 目標︰$26.50
  • 01211 比亞迪股份
  • 230.000
  • 目標︰$262.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.250
  • 00005 滙豐控股
  • 58.100
  • 00700 騰訊控股
  • 340.000
  • 00001 長和
  • 52.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.550
報章貼士
  • 00257 光大環境
  • 3.350
  • 目標︰--
  • 00177 江蘇寧滬高速公路
  • 8.310
  • 目標︰$8.90
  • 01997 九龍倉置業
  • 44.650
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

03/05/2023 09:23  恒指低開247點報19686，龍湖百度及阿里健康挫3%

03/05/2023 07:50  《國金頭條》再有2家地區銀行股被拋售，聯儲局議息前美股重挫

03/05/2023 08:11  【國際要聞】查理斯三世加冕在即，英男子向白金漢宮拋子彈被捕

03/05/2023 08:13  內地五一假期，滬深股市今日休市，明日復市

03/05/2023 07:53  小鵬汽車(09868)4月交付7079輛電動車，同比跌21%

02/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６７億元，買中海油沽恒生國企

03/05/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】績後滙控獲多間大行升目標，星展降中石化至持有

02/05/2023 16:45  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，隔夜拆息微跌至３﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

優品360(02360)料全年純利增最少80%
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】比特幣反彈，市場憂慮銀行業危機
人氣文章

新聞>財經熱話

匯控業績勝預期　復派季息兼回購　高盛唱好股價急彈仲追得過？
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

區會改革共470席採442方案 直選減至2成 入閘須「三會」提名資格審查
人氣文章

玩樂 What’s On

5月片單｜12大必睇新上電影劇集推介！港產恐怖片《電子靈》、韓國醫療神劇《金師傅3》、男神金宇彬動作片《末日騎士》！同場：Disney+、Netflix、黃Viu推介 1
人氣文章

娛樂情報

馮素波釋懷樂做快活人 名氣不及馮寶寶曾飽受委屈
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

宛如肌底透出來的紅潤感！3款春夏日必備的抗氧化胭脂、雲石潤色粉餅
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

逐漸消失的文化：黃夏柏以細緻文字，記載香港舊戲院情懷
人氣文章

Fashion

正式進軍家具界！Jacquemus「Objets」系列登場：復古法式風情單品，為家居添上愜意舒適感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
合併檢測 助及早識別子宮頸癌 家計會本月推 收費750元
人氣文章
長者醫療券 | 即日起增加4類醫療券適用範圍！見聽力學家、營養師都用得！每年有幾多金額？邊度check到醫療券診所名單？一文睇晒！ 1
人氣文章
花椒韻味在齒頰迸發！一洗悶氣！春夏開胃素菜：香荽花椒炒腐皮豆腐條
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2023 09:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2023 09:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/05/2023 09:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/05/2023
優品360(02360)料全年純利增最少80%
人氣文章財經熱話03/05/2023
【虛幣世界】比特幣反彈，市場憂慮銀行業危機
人氣文章財經熱話02/05/2023
匯控業績勝預期　復派季息兼回購　高盛唱好股價急彈仲追得過？
人氣文章專訪02/05/2023
【專訪】陶冬：中國經濟復甦　還要看獲得感（有片）
人氣文章香港政情02/05/2023
李家超:區議會共470席，委任間選各四成直選兩成
人氣文章香港要聞02/05/2023
有線寬頻:邱達昌辭任副主席，杜之克獲委任為行政總裁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金