優品360(02360)料全年純利增最少80%
03/05/2023
優品360(02360)公布，預期截至3月31日止年度純利增不少於80%。
該集團指，溢利增加主因香港營商環境逐步回復穩定，本地零售市道持續改善；店舖總數淨增加16間產生額外收入；毛利率提高；收取保就業資助約1800萬元，以及員工成本相對營業額及租金相對營業額的比率有所改善，提高營運效率。
該集團預期於6月初公布業績。
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2023 09:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/05/2023 09:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/05/2023 09:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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