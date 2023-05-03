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百勝中國業績勝預期獲大行祝福　股價曾逆市飆逾半成應如何部署？

03/05/2023

　　經營肯德基及必勝客的百勝中國(09987)今早(3日)公布業績，今年首季純利按年升近兩倍至2.89億美元，收入升逾9%至29.17億美元，創首季度紀錄新高，派息亦增至13美仙。雖然集團指復甦進程仍有不確定性，提振銷售為今年重中之重，但績後仍獲大行唱好，齊指其業績勝預期，今日股價曾逆市升逾6%高見514.5元，創近兩年高，不知應如何部署呢？

 

(百勝中國網頁截圖)

 

首季淨利潤升1.9倍派息13美仙　同店銷售額增8%

 

　　百勝中國首季淨利潤2.89億美元，按年升1.89倍，每股派息0.13美元，增8.3%。總收入29.17億美元，升9.33%；經營利潤4.16億美元，增長1.18倍，主要得益於同店銷售上升和利潤率提升。餐廳利潤率為20.3%，增加6.5個百分點。系統銷售額較去年同期增加約17%，不計及外幣換算影響，主要得益於同店銷售額增長，新門店的貢獻，以及去年同期門店暫時停業的影響帶來的低基數效應。整體同店銷售額增加8%，其中肯德基和必勝客分別增加8%和7%。季度共淨新增233家門店，截至今年3月底門店總數達13180家。集團對於2023年目標保持不變，淨新增約1100至1300家新店，資本支出在7億至9億美元之間。

 

　　另集團首季以總計6200萬美元回購了約100萬股普通股，每股均價60.30美元。截至2023年3月31日，仍有約11億美元的回購授權可用於未來股票回購。


百勝中國：復甦進程存不確定性　提振銷售仍為重中之重


　　百勝中國首席財務官楊家威表示，首季銷售按年和按季皆顯著回升，這得益於抓住疫情防控放寬帶來的機遇，努力提振銷售的結果。受惠同店銷售增長、成本結構調整和來自政府和房東的臨時補貼，餐廳利潤率亦顯著增長。不過，現仍處於復甦早期階段，春節期間的銷售得到旅遊需求釋放的提振，但春節後同店銷售仍比2019年低十幾個百分點，今年的重中之重仍然是提振銷售。成本方面，預期接下來幾個季度通脹壓力會逐漸增加，來自臨時補貼的利好亦將逐步減少。由於宏觀環境仍充滿挑戰且疫情仍構成潛在風險，復甦進程和速度仍有不確定性，但有信心通過制定多種情景的應對方案，更有彈性的成本結構和快速應變的運營能力，能夠在順境中抓住機遇，在逆境中保持韌性。


　　首席執行官屈翠容指，集團整體店舖銷售正逐漸輕微復甦，在經營方面沒太大壓力，惟未來經營環境複雜多變，食物的味道和性價比十分重要，而相對於投資龐大資金建設大型店舖，傾向以較低成本開設小型店舖，店與店之間距離較近，更方便顧客及提升外賣效率。展望今年，集團將保持靈活以應對多變的市場環境，同時將專注推動銷售增長、擴大門店網絡，以及築牢護城河，以實現可持續增長。

 

高盛：餐廳利潤率處歷史高位　予目標價579元

 

　　高盛發表報告指，百勝中國首季調整後營運利潤以及調整後純利分別增長33%及28%，均高於預期。即使集團首季同店銷售與2019年水平相比，仍有高單位數增長的差距，惟餐廳利潤率達20.3%，幾乎處於上市以來歷史最高水平，再次證明減省成本計劃奏效以及具敏捷的商業模式，予目標價579港元，維持「買入」評級。


　　摩根士丹利指，由於肯德基和必勝客的同店銷售較好，以及銷售槓桿、成本結構調整和政府臨時幫助措施帶來的更大利潤率，百勝中國首季整體業績表現好過該行和市場預期。推動銷售仍然是今年集團首要任務，因為春節旺季後的同店銷售仍然低於2019年的水平，維持「增持」評級，予美股目標價70美元，港股目標價則由549.33港元微升至549.49港元。

 

熊麗萍：成本控制佳業務持續增長　回至460元可小注買入  

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，百勝中國股價一直穩步上升，集團於內地擁龐大業務，經營知名品牌肯德基及必勝客，即使在疫情期間成本控制也較好，而同店銷售持續增長，正反映做多了生意及成本減低。不過，百勝中國之前估值很貴，雖在業務增長下，往後市盈率開始回落至較合理水平，但股價正處高位，升幅料會減慢，不建議追入，如有機會回到450至460元不妨買入，但只宜小注，始終該股一向成交較小。

 

　　百勝中國半日升4.11%收報504.5元，最多升6.17%高見514.5元，連升3日，累升6.3%。其他內地餐飲股普遍下挫，海底撈(06862)跌1.96%報19.02元，九毛九(09922)跌1.98%報16.82元，呷哺呷哺(00520)跌1.71%報5.75元，海倫司(09869)跌4.2%報11.42元，奈雪的茶(02150)跌1.93%報7.63元，頤海國際(01579)跌2.17%報20.25元。

 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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