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《午市前瞻》美息料未見頂，恒指或試萬九點 百威25元阻力大

03/05/2023

　　恒生指數半日收報19585，跌348點或1.75%，主板成交383.28億元。恒生中國企業指數報6552，跌127點或1.91%。恒生科技指數報3805，跌92點或2.38%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及京東集團-SW(09618);騰訊控股收報337.6元，跌8.2元或2.37%，成交16.73億元;阿里巴巴-SW收報80.05元，跌2.25元或2.73%，成交16.33億元;京東集團-SW收報133.8元，跌4.4元或3.18%，成交7.02億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及京東集團-SW。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及京東集團-SW。

 

(百威亞太網頁截圖)

 

聶振邦：美國通脹不支持停止加息


　　美國銀行系統危機再現，兩間地區銀行股份於聯儲局今晚公布議息結果前遭拋售，令市場帶測聯儲局仍將維持鷹派立場，以及對經濟前景的憂慮，隔晚道指急挫370點。環球股市受壓，港股上午曾跌超過300點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，聯儲局在今次會議加息0.25厘機會大，市場關注議息聲明會否暗示於6月繼續加息，如聯儲局繼續放鷹，有機會令銀行系統危機惡化，不利環球股市，屆時恒指勢失守19500，支持位只能下移至19000心理關口。


　　聶振邦預期，聯儲局大有機會繼續放鷹，因為美國通脹仍處於偏高水平，認為最少要待CPI按年升幅回到4%左右，聯儲局才有條件停止加息，加上大部分央行未見停止加息的趨勢，聯儲局為令美元匯價穩定，難以獨自停止加息。


百威區間上落  康師傅可部署收息


　　外圍氣氛風高浪急，港股資金流入防守股份，百威亞太(01876)、蒙牛(02319)、康師傅(00322)及海爾智家(06690)等藍籌，內需零售股逆市向上。其中百威即將公布首季業績，在避險需求帶動下，股價上午炒高逾2%。聶振邦指百威現價處於較低水平，今日表現亦反映其抗跌力強，現價入手風險不大，但目前市況麻麻，料股價於區間頂部25元水平會有阻力，待市況轉強才有望突破25元，現價只宜小注入手。


　　另外，聶振邦亦提到康師傅，指其息率高達5厘以上，以防守為前提下，現價買入可作收息之用。但要留意去年11月曾低見11元，故建議連續兩日收低於12.8元便應止蝕。


　　半新股珍酒李渡(06979)上市第四日仍未收復發行價10.82元，聶振邦指股價目前受制於10元水平，現價追入獲利空間不大。目前大市氣氛淡靜，股價橫行機會大，若未失守9元可繼續持有。

 

百威近期屨試250天線皆見支持。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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