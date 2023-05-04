  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】加息後比特幣續漲，分析指銀行業危機令加密貨幣造好

04/05/2023

　　消息指，美聯儲加息四分一厘消息公布，加幣貨幣先跌後回升，其中比特幣更升近29000美元水平，以太幣則升至1900美元。


　　Banrion Capital首席策略師Victoria Bills指出，美國持續的銀行業危機是加密貨幣價格的另一個驅動因素，抵消了美聯儲持續的加息。他解釋，隨著恐慌和市場反應的加劇，銀行業內部對行業的負面看法，可能會導致地區性銀行持續動盪。


　　另外，4月份時摩根大通在一份報告中表示，當前的銀行業危機是「為加密生態系統辯護。報告指出：「美國銀行業危機和美國銀行存款，在美國貨幣市場基金發生強烈轉變，被加密支持者視為為加密生態系統的正面證明，分析師認為，這場危機暴露了傳統金融體系的弱點，而銀行錯配系統容易受到銀行擠兌的影響。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報28974.28元(美元．下同)，跌0.18%(24小時比較．下同)；以太幣現報1897.09元，跌0.42%；艾達幣報0.3914元，跌0.69%；瑞波幣報0.4605元，跌0.67%。
　　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

81.400

異動股

02448

恆宇集團

0.365

異動股

02282

美高梅中國

9.710

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.950
  • 02448 恆宇集團
  • 0.370
  • 02282 美高梅中國
  • 9.740
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 136.100
  • 01818 招金礦業
  • 13.840
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 58.800
  • 目標︰--
  • 03983 中海石油化學
  • 2.130
  • 目標︰$2.23
  • 02486 普樂師集團控股
  • --
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.500
  • 目標︰$26.50
  • 01211 比亞迪股份
  • 236.400
  • 目標︰$262.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 80.950
  • 00700 騰訊控股
  • 341.000
  • 00005 滙豐控股
  • 58.800
  • 03933 聯邦制藥
  • 6.290
  • 00001 長和
  • 53.400
報章貼士
  • 00631 三一國際
  • 10.600
  • 目標︰--
  • 00548 深圳高速公路股份
  • 7.330
  • 目標︰--
  • 06929 業聚醫療
  • 12.940
  • 目標︰$14.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/05/2023 09:21  余偉文：美國加息符預期，香港銀行體系存款總額整體保持平穩

04/05/2023 09:18  金管局紐約時段承接逾46億港元沽盤，銀行結餘將跌穿450億

04/05/2023 09:22  恒指低開3點報19695，碧服升2.4%，百威跌1.5%

04/05/2023 09:00  《本港經濟》4月採購經理指數跌至52.4，增長動力從高位回落

04/05/2023 07:50  《國金頭條》聯儲局加息25基點，暗示暫停緊縮，未扭轉美股跌勢

02/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６７億元，買中海油沽恒生國企

04/05/2023 08:06  【大行炒Ｄ乜】百勝中國績後獲多行跟進，高盛升恒生至１２８元

03/05/2023 16:34  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，六個月拆息升至４﹒０％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

聯儲局加息25基點，暗示暫停緊縮，未扭轉美股跌勢
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加息後比特幣續漲，分析指銀行業危機令加密貨幣造好
人氣文章

新聞>專訪

「洪灝策略」今起登錄Etnet TV　首集為大家拆解港股為何「升不動」（有片）
品味生活
生活
人氣文章

健康大晒

睇公立醫院專科門診唔使等攞藥？醫管局推藥物送遞服務！最快翌日送上門！費用幾多？有一款藥不包！一文睇清送藥服務詳情、申請方法
人氣文章

Foodie What’s On

母親節自助餐2023｜酒店 Buffet超抵早鳥優惠！ 港島香格里拉低至7折 / WM送護膚禮物包 / 沙田帝逸黑松露鴨肝主題
人氣文章

政是有心．余君雋

區議會改革，回歸行政主導
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

宛如肌底透出來的紅潤感！3款春夏日必備的抗氧化胭脂、雲石潤色粉餅
人氣文章

Art & Living

由電影《樹大招風》到劇集《三命》、《打天下2》，導演黃偉傑：讓我攀險峰！
人氣文章

Fashion

賭王千金何超蓮穿上婚紗女王Vera Wang高級訂製！3套浪漫高貴婚紗晚裝，點綴夢幻婚禮！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
超級食物奇亞籽！食之前要浸水？不適合天天吃？3個關於奇亞籽的疑問！教你做奇亞籽早餐燕麥
人氣文章
快活保養 | 點解經常想食甜品？壓力大？睡眠差？同脾胃虛弱都有關！人到中年，你做到「糖得甩」嗎？
人氣文章
年過60歲皮膚痕癢生水泡，可能是類天皰瘡！類天皰瘡與天皰瘡有咩分別？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 10:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 10:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/05/2023 10:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/05/2023 10:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態04/05/2023
兩架無人機夜襲克里姆林宮，澤連斯基否認發動攻擊
人氣文章財經熱話04/05/2023
聯儲局加息25基點，暗示暫停緊縮，未扭轉美股跌勢
人氣文章財經熱話04/05/2023
【虛幣世界】加息後比特幣續漲，分析指銀行業危機令加密貨幣造好
人氣文章專訪03/05/2023
「洪灝策略」今起登錄Etnet TV　首集為大家拆解港股為何「升不動」（有片）
人氣文章財經熱話03/05/2023
美銀行危機重燃油價急挫金價飆　三桶油績後獲唱好可趁機吸？金礦股未升完？
人氣文章專訪03/05/2023
【專訪】陶冬：Z世代的汽車革命（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金