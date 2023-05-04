【虛幣世界】加息後比特幣續漲，分析指銀行業危機令加密貨幣造好

消息指，美聯儲加息四分一厘消息公布，加幣貨幣先跌後回升，其中比特幣更升近29000美元水平，以太幣則升至1900美元。



Banrion Capital首席策略師Victoria Bills指出，美國持續的銀行業危機是加密貨幣價格的另一個驅動因素，抵消了美聯儲持續的加息。他解釋，隨著恐慌和市場反應的加劇，銀行業內部對行業的負面看法，可能會導致地區性銀行持續動盪。



另外，4月份時摩根大通在一份報告中表示，當前的銀行業危機是「為加密生態系統辯護。報告指出：「美國銀行業危機和美國銀行存款，在美國貨幣市場基金發生強烈轉變，被加密支持者視為為加密生態系統的正面證明，分析師認為，這場危機暴露了傳統金融體系的弱點，而銀行錯配系統容易受到銀行擠兌的影響。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報28974.28元(美元．下同)，跌0.18%(24小時比較．下同)；以太幣現報1897.09元，跌0.42%；艾達幣報0.3914元，跌0.69%；瑞波幣報0.4605元，跌0.67%。



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