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經絡:若拆息續升銀行結餘下降，港銀仍有追加Ｐ壓力

04/05/2023

　　美國聯儲局宣布加息0.25厘，符合巿場預期，聯邦基金利率由4.75厘至5厘，提升至介乎5厘至5.25厘。另外，聯儲局由去年3月份開始已連續10次加息，共已加5厘。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，美國加息周期或近尾聲，但相信年內調頭減息機會不大，又指若HIBOR持續上升，銀行結餘進一步下降，本港銀行仍有追加P的壓力，料幅度約0.125厘。



美國年內調頭減息機會不大

　　曹德明表示，聯儲局去年開始透過連續多次大手加息打擊通脹，美國最新4月份消費者物價指數(CPI)報5%，而當局在是次議息聲明刪去有關暗示進一步加息的措辭，是次美國加息周期或將接近尾聲。


　　他指出，美國加息周期雖見頂，但美國通脹率與目標2%仍有一段距離，相信年內調頭減息的機會不大，年內聯邦基金利率將繼續維持高水平一段時間，視乎未來通脹及經濟數據。

港銀仍有追加P壓力，料幅度約0.125厘

　　匯豐銀行同日宣布跟隨加息，現時最優惠利率P將由5.625厘上調0.125厘至5.75厘，創逾15年新高，而該行自2022年9月後已4次加息，累計達0.75厘。曹德明認為，香港銀行調升P基本上需符合以下三項條件，首先，港美息口差距進一步擴寬；套息交易持續，銀行結餘跌至500億元以下水平；一個月HIBOR處於高水平。而今日一個月HIBOR報3.63厘，連升11個工作日，並高於H按封頂息率，本港持續觸及弱方兌換保證，金管局於今年內8度接錢共515.43億港元，銀行結餘進一步下降至445.27億港元，加上美國再次加息0.25厘，加息條件形成下，銀行根據自身資金狀況以及公司策略而再次上調P。


　　他表示，如HIBOR持續上升，銀行結餘進一步下降，本港銀行仍有追加P的壓力，預計幅度約0.125厘左右。

本港再次加息，對業主影響及衝擊有限
　
　　曹德明表示，是次匯豐銀行加息幅度不多，而現時按息仍屬正常水平。市場對相關消息早有心理準備，大部份香港業主的還款能力穩健，置業時須接受壓力測試，防守力強，加上現時本港經濟已逐步復常，因此即使香港或再次加息，對業主的影響及衝擊亦有限。不過有意置業人士仍要留意息口走勢及市場環境變化，衡量自身負擔能力才入市。(bi)

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