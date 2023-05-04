【美息見頂】上商林俊泓料美息應已見頂 年底或減息25點子

美國聯儲局宣布加息0.25厘，符合預期，聯邦基金利率升到5至5.25厘。美聯儲局聲明刪除關於暗示將進一步加息的措辭，市場預期加息周期接近尾聲。上海商業銀行研究部主管林俊泓接受《經濟通通訊社》訪問時表示，現時美息見頂的機會較高，議息會議後的聲明中形容及當中提及未來如要加息，需要達到某些條件，認為上述內容與2006年類似，除非經濟或就業數字出現很大變化，否則這應是美聯儲最後一次加息，而今年有減息的可能性，若核心通脹率回落至4%或以下，料在今年11月或12月會進行減息，其幅度為25點子。

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美國未必很快進行減息 暫未現信貸危機



他預期，美聯儲局未必會很快進行減息動作，儘管現時美國銀行正在發生危機，並指減息為治標不治本的方法，美國銀行體系問題為資本不充足，需要注入資本，而相關工作並非聯儲局責任，除非美國全國銀行體系出現信貸危機，繼而影響其經濟，便可能有需要進行減息。他表示，現時未見信貸危機出現，主要為個別銀行資本充足率不足，減息並非好有效的動作，料「聯儲局未必咁快考慮」。



若美國暫停加息 P再上調壓力不大

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美國加息0.25厘後，滙豐、中銀香港亦宣布上調最優惠利率（P）0.125厘至5.75厘；而渣打亦上調P至6厘。他表示，基本假設為美聯儲局不再加息，本港最優惠利率再加息的壓力不是太大，如無意外或已見頂，若美聯儲局再加息，屆時本港最優惠利率或會上調0.125厘，儘管早前港美息差較闊，而現時已正常化，港元拆息有機會進一步上升，但港美息差收窄空間有限，港息升幅亦不會如早前般大。



最近本港銀行體系總結餘減至逾400億元水平，他指出，留意到最近套息交易有所減少，料現時離總結餘到達停止下降的水平不遠，預期本港銀行體系總結餘最多為略低於400億元水平。

撰文：經濟通記者吳仲賢

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