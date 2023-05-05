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《午市前瞻》恒指料20天線以下窄幅上落 蘋果績優亦難惠及舜宇

05/05/2023

　　恒生指數半日收報20076，升128點或0.64%，主板成交579.11億元。恒生中國企業指數報6809，升90點或1.35%。恒生科技指數報3917，升61點或1.58%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)及中國平安(02318)；騰訊控股收報342.6元，升4.8元或1.42%，成交29.88億元；建設銀行收報5.43元，升0.07元或1.31%，成交26.98億元；中國平安收報60.05元，升0.8元或1.35%，成交19.14億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、建設銀行及中國平安。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；阿里巴巴-SW收報82元，升1.3元或1.61%，成交15.14億元；美團收報136元，升4元或3.03%，成交13.63億元。

 

(舜宇光學網頁截圖)



張智威：20天線阻力大


　　隔晚美股觀望非農就業職位數據，三大指數偏軟；但港股半日重上250天線，最多升260點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，近期恒指維持於保力加通道中線以下橫行，本周二及今日均於20天線見阻力，預期未來一段時間將維持這一走勢，向上突破則要觀望中央會否有進一步刺激經濟措施出台。


小米比舜宇值博


　　蘋果公布第二財季業績，收入948.4億美元，按年跌2.5%，但好過市場預期及早前預告的跌5%，另外，iPhone收入513.3億美元亦好過市場預期。蘋果績佳帶動一眾手機相關股份造好，小米(01810)曾升逾2%，高偉(01415)曾升逾5%。但張智威維持看淡蘋果概念股，指出雖然蘋果業績造好，但蘋果近年逐步將廠房轉移東南亞，減少對中國供應商依賴，中長線不看好手機設備股份。尤其今日蘋果利好消息下，舜宇(02382)股價表現牛皮，年初觸及120元後持續回落，市盈率及周息率都不吸引，認為短線仍有探底可能，最少要回落至70元或以下才有較大吸引力。


　　相對而言，張智威較為看好小米，除近期獲大行唱好，五一後亦有數據支持內地消費力回升，有望帶動小米炒上，看好股價重返12元水平。

 

舜宇光學自去年11月以來維持在80元以上橫行。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

小米近期持續在11元上落反覆，今早反彈逾2%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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