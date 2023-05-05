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《嚟緊炒D乜》理想汽車4月銷量創紀錄　中長線上望165銀

05/05/2023

　　理想汽車(02015)於下周三(10日)派發截至今年3月31日止季度業績，理想汽車主要在內地從事設計、開發、製造和銷售新能源汽車。

 

(理想汽車網頁截圖)


　　截至2022年12月31日止年度，理想汽車股東應佔虧損擴大至20.12億人仔，期內未經審核之營業額增長67.7%至452.87億人仔。


　　期內整體毛利增長52.6%至87.9億人仔，毛利率下跌1.9個百分點至19.4%；佔總營業額97.4%的車輛銷售業務，營業額增長68.8%至441.06億人仔；其他銷售和服務營業額增長33.9%至11.8億人仔。於2022年12月31日，集團之現金及現金等價物為384.78億人仔，借款為96.22億人仔。


　　單計2022年第四季，純利2.57億人仔，按年倒退13.05%，每股基本盈利13分人仔；非美國公認會計準則淨利潤9.68億人仔，按年增加41%。收入176.5億人仔，按年增加66.19%；毛利35.66億人仔，增長49.85%。


大摩唱好　資金大舉流入


　　另外，理想汽車今年4月交付量25681輛，連續兩個月錄得逾2萬輛的銷量。另外，理想汽車在第20屆上海國際汽車工業展覽會上發布智能駕駛和純電動車路線，預計第二季度在理想AD Max 3.0上開放城市NOA功能的beta測試，並爭取在年底之前推送至全國100個城市。


　　摩根士丹利發表研究報告指，理想汽車Air版本車型，以及L7至號交付，推升公司4月銷售並創下紀錄。大摩稱，理想汽車自研AD Max 3.0車輛將推動，尤其是旗下高端規格的Max版本車型銷售。


　　根據《經濟通HV2報價系統》數據顯示，過去5天有逾4.8億元淨流入理想汽車，過去一個月有逾13億元淨流入，過去三個月更有逾38億元淨流入。


　　技術走勢方面，理想汽車今日於20天線及50天線水平上落，9RSI回升至50水平，錢駿建議92.2銀水平買入，首站睇107.5銀，中長線以去年6月高位165銀為最終獲利目標，跌穿3月低位80.1銀止蝕。

 

 理想汽車今日(5日)升0.16%收報92.55銀。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：錢駿

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