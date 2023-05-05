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【匯控ＡＧＭ】杜嘉祺：分拆將嚴重破壞股東價值　令股息面臨風險

05/05/2023

 　　滙控(00005)2023年股東周年大會於周五（5日）香港時間傍晚6時在英國伯明翰舉行，滙控主席杜嘉祺（Mark Tucker）、行政總裁祈耀年輪流發言，多次遭在場股東高聲發言打斷，更有人唱歌抗議，在場工作人員將相關股東逐離會場。

 

滙控主席杜嘉祺（Mark Tucker）（網上截圖）


　　杜嘉祺在股東周年大會上表示，通脹正影響著全球銀行業，特別是最近有美國銀行例閉等問題，普遍銀行股價亦受壓，但認為上述銀行的情況並不代表銀行業現時正存有系統性風險，又指滙豐銀行擁有強大的資產負債表及良好的盈利能力等，對集團應對不確定性的能力充滿信心。


　　對於第17項決議案，即是有關滙控分拆，他指出，去年董事會已深入考慮了各種架構重組選項，並得出結論為相關選項將嚴重破壞股東的價值，並使股息面臨風險，並指出集團是一家服務於東西方的全球性銀行，若集團不再擁有客戶所重視的聯繫性，重組或分拆將意味著集團將失去這方面的收入，並且會在多年內產生巨大的成本以及執行風險。


　　對於第18項決議案，即是有關股息政策，他表示，無論對銀行或一般企業來說，固定派息都不是審慎的財務管理策略，集團已經通過其股息支付提供有吸引力的回報，又指集團需要投資於未來所需，董事會亦需要考慮到集團的財務業務，認為目前的戰略正在生效，它亦正在改善集團的業績並增加派息，認為不應該將股息置於風險之中。


祈耀年重申呼籲股東反對滙控分拆決議案

 

滙控行政總裁祈耀年（網上截圖）


　　滙控早前提及，在出售加拿⼤銀行業務後將派發21美仙特別息，祈耀年表示，當出售加拿大業務的交易完成時，除了派發上述特息外，集團會決定保留當中的多少收益以及向股東透過回購的方式回饋股東，並強調與加拿大業務有關的特別股息和任何額外回購將超出集團正常的股息和回購計劃。


　　他表示，過去一直受到股東批評其部分業務的表現不佳，拖累過去三年集團在香港及英國的業務表現，集團正努力解決相關問題，而在過去三年中，集團國際業務的收入每年也在增長，集團亦正在內地、印度和新加坡建立強大的財富管理業務，又對集團未來充滿信心，因集團擁有良好的增長平台、強大的資產負債表以及多元化的收入等，而集團亦具有全球聯通性及多樣性，能進入表現良好增長及具回報潛力的市場。


　　對於第17項決議案，即是有關滙控分拆，他認為，集團早前所作的分析亦表明相關選項將會破壞價值，及把股東的股息置於風險，相關結論並沒有改變。對於第18項決議案，即是有關股息政策，他指出，不認為把股息固定在一定水平在財務上是明智以及審慎的，特別是對於滙豐銀行這樣在英國、香港和全球金融體系具有系統重要性的銀行而言，派息比率是一種更加平衡的方法，可以使股息與利潤保持一致。


　　他重申，呼籲股東投票反對第16項、第17項以及第18項決議案。


杜嘉祺：呂宇健對滙控業務存有誤解

 

呂宇健（Ken Sir）Facebook圖片


　　「分拆滙控關注組」召集人呂宇健（Ken Sir）在提問環節中，質疑英國投票表格的設計，試圖就第16項、第17項以及18項決議案作引導性投票，又指滙控行政總裁祈耀年在收購英國矽谷銀行事件中，大量沽出持股，翌日滙豐股價下跌，質疑其偷步賣股。


　　杜嘉祺回應指，據年度獎勵措施計劃，董事需要賣股以確保他們能夠支付稅項，而祈耀年的有關交易是自動進行，而交易是確保合規，亦指出呂宇健和另一持份者對滙控首季業績作否定態度，認為該季績是取決於利率上升，這表明他們對滙控的業務有根本上的誤解。


　　呂宇健早前在社交媒體上發文表示，已經到達倫敦會場，並有信心第17項及18項決議案將會獲得通過。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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