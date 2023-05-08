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【虛幣世界】迷因幣再度惹起關注，市場熱炒Pepe Coin

08/05/2023

　　消息指，加密貨幣交易所幣安（Binance）表示，由於遇到網絡堵塞問題，所以關閉比特幣取款，隨後已經恢復服務。比特幣走勢則輕微下跌，並受制於29000美元之下，而以太幣則在1900美元水徘徊，但成交在數字上維持不錯的表現，其中市場熱炒迷因幣Pepe，自上架幣安之後，從鏈上觀察有用戶曾以280美元買入幾兆Pepe幣，隨後以380萬美元賣出。


　　BitBull Capital首席執行官喬·迪帕斯誇爾 (Joe DiPasquale) 指出，迷因幣是市場情緒高漲的一個原因，但加密貨幣專業人士的活動卻相當平淡。本週市場走勢並不強勁，但市場情緒一直在過山車上，表情包狂熱達到頂峰，隨著PEPE和其他模因幣的百分比漲幅高達五位數，如果短期內出現全市場反彈，我們不會感到驚訝。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報28560.68元，升0.46%(24小時比較．下同)；以太幣現報1880.77元，升0.55%；艾達幣報0.3786元，升0.69%；瑞波幣報0.4503元，升0.27%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
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https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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