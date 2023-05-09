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《午市前瞻》恒指難重上百天線 煤氣息低宜炒不宜炆

09/05/2023

　　恒生指數半日收報20188，跌108點或0.53%，主板成交551.84億元。恒生中國企業指數報6859，跌38點或0.56%。恒生科技指數報3868，跌45點或1.17%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)及中芯國際(00981)；騰訊控股收報334.4元，跌6.4元或1.88%，成交24.64億元；建設銀行收報5.62元，跌0.01元或0.18%，成交20.44億元；中芯國際收報19.48元，跌1.32元或6.35%，成交13.77億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、建設銀行及中芯國際。科指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴-SW(09988)；阿里巴巴-SW收報81.25元，跌0.7元或0.85%，成交13.03億元。

 

(中華煤氣網頁截圖)

 


連敬涵：科技股無支持難撐升大市


　　隔晚美國市場憧憬總統拜登即將商討提升債務上限，美股先跌後回穩，納指、標普轉升完場。港股繼續熱炒「中特估」概念，恒指成份股內國企股高漲，相反資金自重磅科技股及金融股流出，拖累恒指受壓。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，中資股造好同時科技股未見支持，恒指重上100天線非常有難度，如科技股無進一步利好消息，恒指將維持19500至20400區間上落。


炒油不如炒內險


　　摩通發表研究報告，指本地公用股受惠於美國加息預期下降，過去一個月跑贏恒指7%，預期公用股將繼續跑贏。摩通又估計，煤氣(00003)今年盈利有機會反彈超過15%，將目標價由6元升至6.5元，評級由「降低權重」升至「中性」。煤氣今日「鑊氣十足」，半日最多升超過6%，連環升破100天線及250天線，為上午最佳表現藍籌股。


　　連敬涵指現時追入煤氣亦無妨，因過去一段時間煤氣股價偏低，現時可以炒作估值收復及經濟復甦等概念，但以收息角度而言，目前煤氣息率較低亦無紅股，故只能以短炒角度入手，建議可於250天線7.4元入手，上望年初高位約8.2元水平。


　　另外，三桶油受惠中特估概念炒上，但連敬涵指比起其餘中特估概念板塊，油股走勢偏強同時未經歷大幅調整，整體值博率不如仍未創年內高位的平保(02318)及太平(00966)等內險股，不建議現價追入。

 

中華煤氣連升第四日，今早更突破250天線。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中海油今早升至13.36元創逾12年高位。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

 

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