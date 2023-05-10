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《午市前瞻》專家料恒指20400有阻力 新股普樂師如何部署？

10/05/2023

　　恒生指數半日收報19723，跌143點或0.72%，主板成交515.45億元。恒生中國企業指數報6667，跌67點或1.01%。恒生科技指數報3778，跌20點或0.53%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)及美團(03690);騰訊控股收報327.2元，跌1.2元或0.37%，成交24.23億元;建設銀行收報5.44元，跌0.13元或2.33%，成交16.42億元;美團收報127.3元，跌3元或2.3%，成交14.43億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、建設銀行及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴-SW(09988);阿里巴巴-SW收報79.3元，跌0.15元或0.19%，成交13.29億元。

 

(普樂師網頁截圖)

 

溫鋼城：外貿數據欠佳拖低港股


　　恒指上日(9日)午後跌幅擴大，最終跌429點或2.12%，再次失守兩萬點關口。今日低開7點，報19860。科技股早段變幅不大，京東(09618)、小米(01810)曾跌逾1%，而港交所(00388)一度跌近2%，汽車股吉利(00175)及比亞迪(01211)則逆市升逾3%。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地4月進口按年跌幅達7.9%，遠差於市場預期，反映內需相對較弱，出口按年增幅亦較3月份有所回落，是拖累港股走勢的因素之一。他續指，早前「中特估」概念股已累積不小的升幅，近日湧現獲利盤，北水又不太積極入市，目前港股鑊氣不足，估計短期難以大升。他預期，恒指會在19500至20400之間上落。


普樂師中籤者宜候高獲利


　　內地銷售及營銷服務供應商普樂師(02486)明日掛牌，香港公開發售共有2192份有效申請，股份超購1.2倍，一手200股中籤率100%。該股上市定價為10.6元，屬招股價範圍10.6元至11.8元之下限，淨籌2.122億元。


　　溫鋼城指，普樂師主要專注提供實地銷售及營銷解決方案，當中涉及科技上的業務，而大型科技股走勢偏軟，集團業務亦未算突出，加上目前市場抽新股的氣氛一般，估計普樂師的股價難炒得火熱，對集團前景亦不抱太大期望。按照10.6元的定價而言，他建議成功中籤的投資者可於股價抽高至12至13元後離場，8元為止蝕位。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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