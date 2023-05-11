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【虛幣世界】加密貨幣持續回調，比特幣跌至2.75萬美元

11/05/2023

　　加密貨幣價格持續回調，比特幣跌至27500美元水平，其中因消費者價格指數(CPI)溫和上漲，該指數顯示4月份通脹率上升4.9%，低於預期。 但比特幣之後下跌，因互聯網謠言稱美國政府將拋售3.2億美元的比特幣，隨後市場對傳聞不以為然而反彈。


　　Web3債券市場平台Umee的首席執行官兼聯合創始人Brent Xu分析指，通脹從去年 6月9.1%的峰值穩步下降，將使美國聯儲局重新考慮鷹派加息的穩定經濟，不過美聯儲批評者則指，銀行業崩潰和其他經濟弊病歸咎於此。但他認為有可能會看到一些潛在的降息，一些分析師預計未來幾個月將降息75個基點(bps)。


　　對於比特幣，他認為比特幣尚未找到一個新的基礎，預計價格從大約25000美元到30000美元之間的數週區間波動 .
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27535元，跌0.23%(24小時比較．下同)；以太幣現報1831.40元，跌0.51%；艾達幣報0.3663元，跌0.81%；瑞波幣報0.4267元，跌0.84%。
　
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