理想首季虧轉盈兼料次季交付量激增 大行齊唱好飆一成半仍可追入？

中國造車新勢力之一理想汽車(02015)昨日(10日)收市後公布業績，今年首季虧轉盈賺9.3億人民幣，經調整盈利升近兩倍，並預料次季交付量最多增1.8倍，收入最多增1.96倍，績後獲多間大行上調目標價，隔晚於美股已大升14%收報28.22美元，今日(11日)返回港股亦高開11%，半日更升16%，升穿去年9月初高位，不知可否追入呢？

(理想汽車網頁截圖)

首季虧轉盈賺9.3億人幣 經調整盈利升近兩倍



理想汽車今年首季淨利潤為9.3億人民幣，而去年首季淨虧損為1086.6萬人民幣。按非美國公認會計準則計算，今年首季淨利潤14.1億人民幣，較去年同期增加196.4%。首季收入總額為187.9億人民幣，按年升96.5%，按季升6.4%，其中車輛銷售收入為183.3億人民幣，按年升96.9%，按季增6.1%，主因為車輛交付量增加以及理想L系列車型貢獻的平均售價上升。首季汽車交付量為52584輛，按年增65.8%，創歷史新高。車輛毛利率為19.8%，按年跌2.6個百分點，按季跌0.2個百分點；整體毛利率按年跌2.2個百分點至20.4%。

理想料次季收入最多增1.96倍 交付量最多增1.82倍





理想預計，今年第二季收入總額為242.2億至258.6億人民幣，按年增177.4%至196.1%；車輛交付量為7.6萬至8.1萬輛，按年增164.9%至182.4%。另預計於第二季在其全棧自研的理想AD Max 3.0上開放城市NOA功能的beta測試，並爭取在今年底之前推送至全國100個城市。



理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，首季新能源汽車市場競爭加劇，但用戶對理想L9和L8持續認可，理想L7亦於期內錄得強勁訂單量及快速產能爬坡，未來將為用戶創造更大的價值，同時實現盈利，預期公司健康的盈利水平和現金流將持續支持投入研發和提升業務能力。此外，公司目前未有考慮減價，而首款純電車型會在今年第四季發布。

美銀：業績勝預期目標價升至144元 大摩：下半年復甦料更顯著

美銀證券發表報告指，理想汽車首季業績勝預期。雖然毛利率略低過該行預期，但季內純利為9.3億人民幣，按季增長262%，超出該行和市場預期，因為營業費用對銷售比率改善。而第二季交付量指引介乎7.6萬至8.1萬架，意味按年增165%至182%，按季增45%至54%，同時稱6月份月度銷量將達3萬架，並預計第二季收入為242億至259億人民幣，意味按年增177%至196%，按季增29%至38%。理想又稱優先考慮的是市場份額而不是進一步的盈利能力擴張，不會考慮通過調整價格或折扣獲取更多訂單，會長遠規劃產品陣容計劃和定價。該行調升公司2023至2025年銷售量預測，並大幅上調今年純利預測，美股目標價由34美元升至37美元，港股目標價由133元升至144元，重申「買入」評級。

摩根士丹利指，理想汽車管理層對銷售前景持建設性取態，提到L7和Air車型的訂單增加，下半年市場復甦料更為顯著；在毛利率超過20%及對銷售及行政開支的嚴格控制下，儘管研發投入更為進取，但今年淨利潤率達5%的目標卻有可能實現。管理層指，目標將價格超過20萬人民幣的電動車市場份額由今年首季的11%提高至次季達13%，並在6月實現3萬部交付量，同時對第三季起每月交付量達3萬部有信心。另L8訂單持續穩步增長，而集團旗下所有車型均沒有價格調整空間，相信在相關細分市場具價格優勢，予其美股「增持」評級，目標價30美元。

花旗：料股價聖誕前錄雙倍升幅 目標價升至208.8元

花旗指，理想汽車首季毛利率符合預期，純利勝預期，經營或自由現金流亦好於預期，期內資產周轉率0.4倍亦反映集團營運模式有別於其他新能源汽車廠商。雖然當理想於2024年推出純電動車時，預期將面臨激烈的價格戰，但集團相較比亞迪(01211)仍存絕對成本優勢。基於理想汽車銷售增長趨勢持續，上調集團2023至25年銷售預測；為反映鋰成本下降及較好的規模效應，上調2023至24年毛利率預測；由於可觀的經營成本控制，上調2023至25年盈利預測。料股價於聖誕節前可錄雙倍升幅，港股目標價由198元升至208.8元，美股目標價則由51.5美元升至54.3美元，均維持「買入」評級。





瑞信指，理想汽車首季業績勝市場預期，純利勝預期是因為首季研發費用較預期低，公司重申全年研發費用指引為100至120億人民幣，並保持全年毛利率指引為20%，預計全年營業費用佔收入比例將接近去年第四季9.2%水平。公司亦指引第二季交付量將再創新高，達7.6萬至8.1萬架，按季增長45%至54%，而今年6月交付量將達到約3萬架。考慮到銷售量強過預期，將其2023至2025年每股盈利預測上調37.5%至84.1%，目標價由35美元升至38美元，維持「跑贏大市」評級。

瑞銀：盈利有再升空間 東吳證券：後續多款新車將刺激銷量



瑞銀指，理想汽車首季營運利潤達4.05億人民幣，EBIT水平再次轉正，通用會計準則純利達9.3億人民幣，均勝該行及市場預期。公司指引次季交付量達7.6萬至8.1萬輛，4月交付了2.6萬輛汽車，意味5、6月交付2.5萬至2.8萬輛。L8 Air由4月底起交付，有助支撐5月強勁勢頭。隨著營運效率上升及持續改進，公司在汽車盈利方面有進一步上升空間，目標價由29美元升至31美元，維持「買入」評級。



交銀國際稱，理想汽車今年首季度盈利超預期，收入增長和成本控制較預期好，次季車輛交付量指引強勁。理想在中大型家用車的細分市場上依然無人可比，下半年月交付或上升至3萬輛，但預期毛利率有一定的下行壓力，主要是較低價的車型佔比會在第2和第3季明顯提升，維持「買入」評級，目標價126.66元。東吳證券指，理想汽車今年首季業績表現超預期，毛利率保持高位並持續加強控費能力，看好後續多款新車有望帶來銷量持續高增長，予目標價149.11元，維持「買入」評級。



林家亨：次季業績仍樂觀 股價長遠可再升惟不宜高追

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，理想汽車業績很好，要知道今年沒了國家補貼加上大減價，差不多全行都受影響，唯理想及比亞迪除外。理想在如此惡劣環境下仍能轉虧為盈，並創造了單車利潤紀錄，按美國會計準則，理想每輛車利潤達17762元人幣，按非美國會計準則更達26800元人幣，比亞迪首季單車利潤也只有約7400元人幣。料踏入第二季理想業績仍樂觀，因其並非處於減價風口，Tesla大減價受影響最大的是小鵬(09868)，Tesla五座位房車減價後售價比小鵬P7還低。而理想賣的是較大型的六或五大座位SUV，且是插電混能車，和Tesla純電動車不同，故不需大減價應戰。另理想現時L7、L8及L9等車款的引擎比上一代理想ONE大大提升，增強續航力及加速力，售價卻沒怎麼增加。

林家亨續指，理想未來前景看好，股價長遠仍有上升空間，但現時股價已升至去年9月2日高位，且已升離保歷加通道頂線約105元，不宜高追，只宜食胡，惟若持貨不多可繼續持有。

理想汽車半日升15.96%收報114.8元，連升兩日，累升19.52%，成交16.52億元。其他新能源車股亦普遍造好，比亞迪升1.23%報246.4元，小鵬升1.78%報40元，蔚來(09866)升0.24%報63.65元，惟零跑(09863)跌2.31%報33.8元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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