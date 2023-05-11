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兩家日本壽險公司計劃減持美國國債，轉投日本國債

11/05/2023

　　據《日經新聞》報道，「日本第一生命保險」和「日本生命保險」兩家保險公司的高層表示，計劃2023財年減持美國國債，轉投日本國債。


　　報道引述「日本生命保險」的Akiko Osawa稱:「我們可能會減持有對沖的美國國債，……並在利率上升時增持日本國債。」「日本第一生命保險」的Kazuyuki Shigemoto亦表示，他們將減持有對沖的美國國債，不過將比去年更循序漸進一些。


　　至於日本國債，Shigemoto表示等日本央行政策調整後再入手不現實，因為「超長期債券流動性很低」，所以會以當前孳息率購買部分日本國債。
　
日本投資者3月購入逾4萬億日圓美債
　
　　另據周三(10日)公布的日本最新國際收支數據顯示，日本投資者3月份連續第二個月買入逾4萬億日圓的美國主權債券。日本基金當月還淨買入3738億日圓的德國主權債券，規模為2020年8月以來最大。


　　有分析指，由於日本央行時任行長黑田東彥，去年底將10年期日本國債孳息率波動上限從0.25%上調到0.5%，令債券市場流動性近期獲得改善，緩和了央行控制孳息率曲線(YCC)的壓力。市場人士因此推測，新任行長植田和男未必需要在短期內改變超寬鬆貨幣政策。

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