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債限談判拖而未決，銀行股再遭拋售，道指連跌4日

12/05/2023

　　美國總統拜登和共和黨眾議院議長麥卡錫推遲了原定周五(12日)舉行的債務上限會晤，而西太平洋銀行(PacWest)再陷擠提危機，股價崩跌逾22%。受銀行板塊波動拖累，美股周四(11日)呈下行趨勢。


　　道指下跌221.82點，或0.7%，報33309.51點，是連續第4個交易日下跌。標普500下跌7.02點，或0.2%，報4130.62點。僅納指微升22.07點，或0.2%，報12328.51點。


　　數據顯示美國首次申領失業救濟人數，升至2021年10月以來最高，4月份PPI按月漲0.2%，低於經濟學家預期的0.3%。這些報告進一步表明，聯儲局的緊縮政策可能已經對通脹產生影響。


　　但市場分析亦指出，雖然通脹已見頂並呈下降趨勢，還存在其他風險，市場情緒仍然脆弱，投資者擔心美國的債務上限問題以及銀行業的穩定性。


　　美股波動，在避險需求下美匯指數於紐約尾盤漲0.6%，至102.08，是5月2日以來最高位。英倫銀行將政策利率上調25個基點，並表示可能需要進一步加息。英鎊兌美元仍然下跌，盤中一度跌近1%，至1.2497。


　　歐元兌美元下跌0.8%，至1.09，是1個月低點。美元兌日圓上漲0.2，至134.53。澳元兌美元一度下跌1.3%。

黃金及石油期貨連續第2日走低

　　美元走強，黃金期貨連續第2個交易日收黑。紐約期金跌6.6美元，報每盎司　2020.5美元。油價連續第2日下跌，紐約期油下跌1.69美元，報每桶70.87美元。布蘭特期油下跌1.43美元，報每桶74.98美元。

 

撰文:經濟通新聞組

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