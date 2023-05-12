傳有基金總部遷星致拆息抽高，金管局:日常監察未發現有異常活動

短線港元拆息持續上升，隔夜拆息昨升至07年以來新高。市傳兩間發鈔行近日問同業拆借大額短期港元，昨再有傳，事緣有基金擬搬總部到新加坡，有資金轉往一家當地有網點的銀行，令兩間發鈔行近日要問同業借錢，致港匯緊張而轉強，市傳金管局已致電上述新加坡的有關銀行了解。



金管局發言人指，港元市場保持運作暢順，該局通過日常市場監察工作，並未發現有異常活動，香港銀行體系存款總額保持平穩，5月數據將一如以往於6月底公布。



發言人稱，在聯繫匯率制度下，港元拆息趨近美元拆息，亦會受市場港元資金供求影響，隨著較早前有資金流出港元體系觸發弱方兌換保證，銀行體系總結餘相應回落至目前440多億港元，聯匯制度下的利率自動調節機制發揮作用，港元拆息逐步向上，港元匯率亦稍為走強，穩定於兌換區間內。這個調節過程完全符合聯匯制度的設計及預期。



發言人續指，銀行續穩妥管理其流動性，確保資金有序、高效地流轉，在有需要時可隨時透過金管局的常設港元流動資金安排獲取港元流動資金。

撰文：經濟通採訪組

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