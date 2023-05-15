【虛幣世界】幣安宣布退出加拿大，因當地監管充滿挑戰

消息指，虛擬貨幣交易所幣安（Binance）宣布，將會退出加拿大市場的營運，原因是當地的監管環境充滿挑戰。幣安官方推特上表示，公司對加拿大區塊鏈行業的其餘部分寄予厚望，但不幸的是，與穩定幣相關的新指南和提供給加密貨幣交易所的投資者限制，使得加拿大市場此時不再適合幣安。



早於2月，加拿大證券管理局(CSA)公佈了新指南，禁止該國境內的加密資產交易平台，允許客戶在未經CSA事先批准的情況下，購買或存入穩定幣，獲得批准需要加密貨幣交易平台通過CSA的各種盡職調查。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報26751.71元，跌0.62%(24小時比較．下同)；以太幣現報1787.47元，跌0.65%；艾達幣報0.3669元，跌1.11%；瑞波幣報0.4224元，跌0.68%。



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