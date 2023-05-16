【虛幣世界】加密貨幣走勢轉弱，交易量成關注點

加密貨幣走勢轉弱，其中比特幣(BTC)和以太幣(ETH)的價格均低於其20日移動平均線，市場分析師小格倫·威廉姆斯(Glenn Williams Jr.)分析指，交易量將是值得關注的關鍵，因為它們可能會放大或減弱任何方向性走勢背後的情緒。



另外，在傳統金融領域，由於交易員試正在觀望，就避免聯邦政府違約的計劃達成一致的可能性，消息指財政部的債務已接近官方上限，因此股市走勢平淡。而加密貨幣交易所Binance宣布將停止在加拿大的運營，理由是監管環境充滿挑戰，同樣影響交易員情緒。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報27198.42元(美元．下同)，升0.13%(24小時比較．下同)；以太幣現報1815.58元，跌0.035%；艾達幣報0.3666元，跌0.08%；瑞波幣報0.4258元，跌0.35%。



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