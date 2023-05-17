  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】投資者關注債務上限談判，比特幣曾跌穿二萬七美元

17/05/2023

　　美國財政部長耶倫警告，美國可能會在6月1日之前突破其債務上限，一旦違約，可能會引發經濟衰退，投資者繼續關注債務上限談判，比特幣(BTC)週二繼續小幅下行盤整，曾略低於27000美元。


　　雖然耶倫警告，假如美國突破債務上限，違約「可能導致經濟衰退」，但一些分析師認為，債務上限問題的解決方案可能會提振比特幣。加密貨幣基金管理公司BitBull Capital的首席執行官 Joe DiPasquale分析指，當前的宏觀經濟形勢，有利於增加加密貨幣的採用，隨著市場參與者尋求獲得財富，提高債務上限對風險資產來說也是個好兆頭。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27049.99元(美元．下同)，升0.06%(24小時比較．下同)；以太幣現報1824.53元，升0.018%；艾達幣報0.3680元，跌0.08%；瑞波幣報0.4452元，升0.59%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

127.300

異動股

00728

中國電信

4.080

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.150

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 127.700
  • 00728 中國電信
  • 4.080
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.150
  • 00981 中芯國際
  • 20.900
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 55.700
股份推介
  • 01415 高偉電子
  • 17.940
  • 目標︰$19.60
  • 09696 天齊鋰業
  • 58.750
  • 目標︰$64.78
  • 00728 中國電信
  • 4.080
  • 目標︰$4.60
  • 02013 微盟集團
  • 4.080
  • 目標︰$5.00
  • 02380 中國電力
  • 3.220
  • 目標︰$3.49
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 348.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.150
  • 00941 中國移動
  • 65.150
  • 00001 長和
  • 51.800
  • 00005 滙豐控股
  • 59.200
報章貼士
  • 01415 高偉電子
  • 17.940
  • 目標︰--
  • 03813 寶勝國際
  • 0.760
  • 目標︰$1.20
  • 02601 中國太保
  • 24.550
  • 目標︰$29.00
熱炒概念股
即時重點新聞

17/05/2023 09:27  《中概異動》百度高開近4%，首季虧轉賺58億人幣勝預期

17/05/2023 09:25  【聚焦人幣】人幣中間價大跌242點報6.9748，近5個月低

17/05/2023 09:24  恒指低開22點報19956，百度逆市升4%，阿里漲2%

17/05/2023 09:05  【國際要聞】廣島G7峰會周五召開在即，北韓隨時發射軍用衛星

17/05/2023 09:04  騰訊雲及移動雲宣布減價，降幅分別高達40%和60%

17/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒０９億元，買騰訊沽建行

17/05/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】大和微升百度目標價，摩通升恒安目標價兼上調評級

12/05/2023 18:13  《嚟緊炒Ｄ乜》百度現小圓底回升，中長線可望挑戰２５０銀

17/05/2023 09:38  《財資快訊》美電穩報７﹒８３６８，一周拆息飆升至４﹒１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】投資者關注債務上限談判，比特幣曾跌穿二萬七美元
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》4月經濟數據遜　青年失業率創新高　中國終止減美債
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里年報獲美證交會審查通過　兼獲知名基金大舉增持　績前應如何部署？
品味生活
生活
人氣文章

走肉廚房．李美怡 Cathy Lee

煩惱事十常八九！切切切有助減壓！夏日清心安神素食譜：絲炒合百！
人氣文章

台灣熱話．姚超文

吃過官司坐過牢，乃強大政治資產
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

如何像專家般品味威士忌？用鼻子「喝一杯」威士忌前，先了解聞香的基本步
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Love Our World：4個奢華時尚的可持續美容品牌，護膚同時愛護環境！
人氣文章

Beauty

母親節Last minute送禮攻略！貴婦級護膚品、美妝優惠套裝、春夏香氛系列，為媽媽獻上貼心的愛意！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中藥字典 | 估佢唔到咁好！家常保健上品杞子：補腎益精、養肝明目、潤肺止咳！點食法最有益？即睇4款中醫推介食療 新文章
人氣文章
快活保養 | 代糖有伏！人工代糖甜度高過砂糖180至2萬倍！減肥不成，反會愈吃愈甜、增糖尿、血壓高等風險？
人氣文章
小心地滑！天雨路滑易跌倒，手掌撑地可能造成餐叉性骨折！長者跌親6個處理步驟
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2023 10:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2023 10:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/05/2023 10:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/05/2023 10:31
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章國際動態17/05/2023
拜登宣布縮短亞洲行程，推動兩黨周末達成債限協議
人氣文章財經熱話17/05/2023
【虛幣世界】投資者關注債務上限談判，比特幣曾跌穿二萬七美元
人氣文章中國故事16/05/2023
《神州經脈》4月經濟數據遜　青年失業率創新高　中國終止減美債
人氣文章財經熱話16/05/2023
阿里年報獲美證交會審查通過　兼獲知名基金大舉增持　績前應如何部署？
人氣文章香港政情16/05/2023
互行政長官動交流答問會周四舉行，主題為二十大及兩會精神
人氣文章中國故事16/05/2023
京東進軍房地產行業，斥31億買北京地塊建員工公寓
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金