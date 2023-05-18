  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】拜登強硬言論穩定軍心，比特幣走勢平穩

18/05/2023

　　美國債務上限談判仍在繼續，拜登總統表明，美國不會拖欠債務，加密貨幣則走勢平穩。


　　不過，Tether在美國時間周三宣布，它們正在將其儲備從政府債務轉向加密貨幣，因為它承諾使用其利潤的15%左右購買比特幣作為其穩定幣儲備；Circle表示，它們亦正在多元化支持其300億美元硬幣(USDC)的儲備，包括貝萊德管理的87億美元隔夜回購協議，以防範潛在的美國政府債務違約風險。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報27375.41元，跌0.11%(24小時比較．下同)；以太幣現報1822.43元，升0.01%；艾達幣報0.3749元，跌0.16%；瑞波幣報0.4451元，跌0.76%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

126.400

異動股

00728

中國電信

4.150

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.850

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 126.900
  • 00728 中國電信
  • 4.150
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.250
  • 00981 中芯國際
  • 21.000
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 55.850
股份推介
  • 09983 建業新生活
  • 2.830
  • 目標︰$2.88
  • 01415 高偉電子
  • 18.180
  • 目標︰$19.60
  • 09696 天齊鋰業
  • 58.150
  • 目標︰$64.78
  • 00728 中國電信
  • 4.150
  • 目標︰$4.60
  • 02013 微盟集團
  • 4.050
  • 目標︰$5.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 332.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 88.250
  • 00941 中國移動
  • 65.250
  • 00005 滙豐控股
  • 59.400
  • 00388 香港交易所
  • 304.000
報章貼士
  • 09983 建業新生活
  • 2.830
  • 目標︰$2.88
  • 03898 時代電氣
  • 33.850
  • 目標︰$40.00
  • 01044 恒安國際
  • 36.350
  • 目標︰$43.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/05/2023 09:23  恒指高開142點報19702，阿里升3.2%，百度漲2.8%

18/05/2023 09:22  《中概異動》騰訊微跌近0.5%，首季盈利按年升10%遜預期

18/05/2023 08:49  【聚焦人幣】人幣跌穿7或邁向7.3，官媒:不存大幅貶值空間

18/05/2023 07:50  《國金頭條》料華府打破債限僵局，樂觀情緒推高道指逾400點

18/05/2023 08:00  《神州頭條》財經報章頭版摘要:發改委稱綜合施策釋放消費潛力

18/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒７８億元，買盈富沽建行

18/05/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】三行輕微調高騰訊目標價，麥格理跟進內銀股

12/05/2023 18:13  《嚟緊炒Ｄ乜》百度現小圓底回升，中長線可望挑戰２５０銀

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【騰訊業績】騰訊首季盈利按年升10%，經調整盈利升27%
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】拜登強硬言論穩定軍心，比特幣走勢平穩
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》首4月FDI跌　滬綜指兩連跌　人幣穿7創5個月低
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

《一舞傾城》首集大曬鹽花 李嘉肉緊侵犯蔡潔受傷見紅
人氣文章

都市痛症．Oscar 治療師

抱小孩如舉重？易肌肉痠痛、脊椎受壓！4個正確抱姿避免腰背受傷
人氣文章

小薯茶水間

香港最具吸引力僱主排名公開！迪士尼、港燈有份！邊3間公司跌出20強？呢間銀行新上榜！（附完整名單）
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

Dating Apps專家分享！直男直女、男男、女女約炮習慣公開！邊個最猴擒最直接？約炮Checklist包含甚麼？要交換XX相片？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

一個出軌者的自辯：「因為婚內失戀，所以找婚外戀」
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

老虎巖雙年展《缺口長出了尾巴》:被藝術化的日常，揭示並療癒生活的悖論
健康好人生 Health Channel
人氣文章
糖尿病易併發腎衰竭！中大夥美專家成功研發量度DNA甲基化，可預測患腎病風險！
人氣文章
手指過勞致又腫又痛？嚴重可令功能退化！中醫針灸可改善，康復前勿做呢件事
人氣文章
中藥字典 | 估佢唔到咁好！家常保健上品杞子：補腎益精、養肝明目、潤肺止咳！點食法最有益？即睇4款中醫推介食療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2023 10:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2023 10:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2023 10:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/05/2023 09:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/05/2023
【騰訊業績】騰訊首季盈利按年升10%，經調整盈利升27%
人氣文章財經熱話18/05/2023
【虛幣世界】拜登強硬言論穩定軍心，比特幣走勢平穩
人氣文章中國故事17/05/2023
《神州經脈》首4月FDI跌　滬綜指兩連跌　人幣穿7創5個月低
人氣文章中國故事17/05/2023
據報福士擬在中國市場搭載華為軟件並已與華為會談
人氣文章財經熱話17/05/2023
樓市再轉弱內房跌跌不休　大行籲趁低撈應如何部署？
人氣文章香港要聞17/05/2023
九巴工會向資方提出加薪8%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金