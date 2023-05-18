【騰訊業績】騰訊首季盈利按年升10%，經調整盈利升27%

騰訊(00700)公布，截至2023年3月31日止首季純利258.38億元(人民幣．下同)按年升10.36%，遜預期；每股基本盈利2.725元。非國際財務報告準則下純利為325.38億元，按年增27.4%，遜預期；每股基本盈利3.431元。



期內收入1499.86億元，升10.71%；經營盈利404.29億元，升8.6%。

騰訊首季本土市場遊戲收入按年增6%至351億人幣

增值服務業務收入按年增9%至793億元。國際市場遊戲收入增長25%至132億元，排除匯率波動的影響後，增幅為18%；本土市場遊戲收入增長6%至351億元；社交網絡收入增長6%至310億元。



期內，網絡廣告業務收入按年增17%至210億元；金融科技及企業服務業務收入增14%至487億元。



另外，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數為13.19億，按年增約2%；收費增值服務註冊帳戶數為2.26億，按年跌5%。

騰訊:正大力投入建設人工智能的能力和雲基礎設施

集團指，正大力投入建設人工智能的能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模型帶來的機會，相信人工智能將會成為其業務發展的倍增器，使集團更好地服務於用戶、客戶乃至整個社會。



擁有超萬名粉絲的視頻號創作者數按年增逾3倍



騰訊指出，視頻號的使用量持續增長，用戶使用時長及播放量均迅速上升，公司正在培育視頻號創作者生態。此外，加強了帶貨的基礎設施，助力創作者從帶貨交易相關的銷售佣金中獲益。視頻號創作者生態變得日益活躍，日活躍創作者數及日均視頻上傳量是去年同期的超過2倍，擁有超過1萬個粉絲的創作者數是去年同期逾3倍。



集團指，視頻號吸引了新的廣告主及現有廣告主的新增預算。視頻號的平均eCPM高於其他短視頻平台，反映了廣告商對將視頻號瀏覽轉化至小程序交易之能力的認可。



此外，長視頻付費會員數按年下降9%至1.13億，訂閱收入則下降6%，主要受內容排播延期影響。在音樂方面，集團升級了收聽體驗，加強了與唱片公司和藝人的合作，從而提升了用戶粘性和付費意願，使音樂訂閱收入按年增長30%。



集團又指，持續致力於實施未成年人保護計劃，故此於今年首季，未成年人遊戲時長和流水僅佔本土市場遊戲總時長的0.4%和總流水的0.7%，較3年前同期分別下降96%和90%。

撰文：經濟通採訪組

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