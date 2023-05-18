  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《本港經濟》金管局：數碼港元先導計劃啟動

18/05/2023

　　香港金管局周四（18日）宣布啟動「數碼港元」先導計劃。16間來自金融、支付和科技界的入選公司將於今年內進行首輪試驗，深入研究「數碼港元」在六個範疇的潛在用例，包括全面支付、可編程支付、離線支付、代幣化存款、第三代互聯網（Web3）交易結算和代幣化資產結算。

 


未決定是否正式推出「數碼港元」

　
　　金管局正以三軌道方式為未來可能推出零售層面央行數碼貨幣作出準備。先導計劃為第二軌道的重要組成部分。金管局會於先導計劃中與不同持份者緊密合作，並進行一系列試驗，共同探索「數碼港元」的應用場景及有關的執行和設計事宜。透過反覆試驗，金管局可從每個試驗的結果汲取實際經驗，完善可能落實「數碼港元」的方式。金管局目前尚未就會否正式推出「數碼港元」作出決定。　


金管局將與入選公司合作進行試驗

 

金管局總裁余偉文


　　16間入選公司的高層代表出席了先導計劃的啟動儀式。活動期間，入選公司展示了其潛在用例的要點。金管局會在未來數月與入選公司緊密合作，以進行試驗並監察其進度。金管局期望於香港金融科技周2023與公眾分享從試驗汲取的經驗，但各項試驗的實際所得或會隨時間而有所改變。金管局亦預期將於未來與業界聯手進行更多輪試驗。

　
專家小組將成立

　
　　為了促進政府、業界和學術界在央行數碼貨幣（CBDC）研究方面的合作，金管局計劃成立CBDC專家小組（專家小組）。專家小組將由本地大學的頂尖學者組成，他們會提供寶貴意見，以支持香港繼續探索CBDC的主要政策和技術事宜，例如私隱保障、網絡安全和互聯互通。


　　金管局總裁余偉文表示，雖然金管局未決定會否或何時推出「數碼港元」，但局方很高興能啟動「數碼港元」先導計劃。這是金管局與業界聯手探索創新用例的良機，也為將來可能推出「數碼港元」作好準備。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

339.800

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

87.750

異動股

02318

中國平安

56.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 339.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.750
  • 02318 中國平安
  • 56.300
  • 00941 中國移動
  • 65.600
  • 01842 植華集團
  • 0.250
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 269.600
  • 目標︰$321.80
  • 09983 建業新生活
  • 2.840
  • 目標︰$2.88
  • 01415 高偉電子
  • 18.800
  • 目標︰$19.60
  • 09696 天齊鋰業
  • 59.100
  • 目標︰$64.78
  • 00728 中國電信
  • 4.140
  • 目標︰$4.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 339.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.750
  • 00941 中國移動
  • 65.600
  • 00005 滙豐控股
  • 59.450
  • 00388 香港交易所
  • 306.000
報章貼士
  • 09983 建業新生活
  • 2.840
  • 目標︰$2.88
  • 03898 時代電氣
  • 34.650
  • 目標︰$40.00
  • 01044 恒安國際
  • 35.800
  • 目標︰$43.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/05/2023 16:49  《盤後部署》內房股持續受累4月數據欠佳，龍湖弱勢未止不宜沾手

18/05/2023 16:34  《本港經濟》最新失業率降至3%三年半低，港府料未來數月續改善

18/05/2023 17:23  《本港經濟》金管局:數碼港元先導計劃啟動

18/05/2023 17:04  長實:投地嚴守財務紀律未撤出任何市場，冀交椅洲人工島回到本

18/05/2023 16:02  長和:今年或繼續回購股份，香港港口業務面臨挑戰

18/05/2023 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒３１億元，買騰訊沽盈富

18/05/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】三行輕微調高騰訊目標價，麥格理跟進內銀股

12/05/2023 18:13  《嚟緊炒Ｄ乜》百度現小圓底回升，中長線可望挑戰２５０銀

18/05/2023 16:50  《財資快訊》美電升報７﹒８２９１，一周以上拆息均報４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《本港經濟》金管局：數碼港元先導計劃啟動
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》國家金監總局揭牌　滬指三千三得復失　人幣續尋底
人氣文章

新聞>香港政情

李家超:政府打破土地供應樽頸，推動大量土地供應如交椅洲人工島
品味生活
生活
人氣文章

命運占星台．占星師 Jupiter

木星在金牛座有甚麼啟示？努力耕耘必有所成！如何令財富有進帳、事業有發展？
人氣文章

中環人．溫天納

衍生工具互通強化人民幣國際化
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

Rosewood藏優雅版「茶餐廳」？試食全新海鮮生蠔Brunch！估唔到有超正椒鹽魷魚鬚、楊枝甘露
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

黄花梨交椅炒上超過一億港元，大名士題字的黄花梨肩輿又值多少錢？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

婚姻法則：日常保養、出問題立刻維修，你能用對車子的執著來看待婚姻嗎？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

記住這些典型香氣的細節，你也可以成為威士忌專家！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會｜26間私院／體檢中心大比併！收費相差逾9倍！驗身邊間好？檢查項目愈多愈好？3成體檢計劃無醫生參與診斷？（附33個驗身計劃詳情）
人氣文章
新冠疫未了 1
人氣文章
遲遲不願除口罩？脫口罩後覺得渾身不自在？可能是「容貌焦慮」！將容貌缺點放大，情況可以幾嚴重？即聽臨床心理學家分析新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/05/2023 20:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/05/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/05/2023
《本港經濟》金管局：數碼港元先導計劃啟動
人氣文章中國故事18/05/2023
《神州經脈》國家金監總局揭牌　滬指三千三得復失　人幣續尋底
人氣文章香港政情18/05/2023
李家超:政府打破土地供應樽頸，推動大量土地供應如交椅洲人工島
人氣文章財經熱話18/05/2023
騰訊季績符預期　大行齊唱好卻曾逆市急挫　應如何部署？
人氣文章財經熱話18/05/2023
科技股近日普遍跑贏大市 可留意阿里股東減持因素消退
人氣文章香港政情18/05/2023
李家超:外部勢力未減退，將就基本法23條立法
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金