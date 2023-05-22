聯儲局或暫停加息，坐擁巨額現金者宜考慮其他投資
22/05/2023
摩根大通全球財富管理首席投資策略師Tom Kennedy表示，隨著聯儲局可能暫停加息，坐擁大量現金的投資者應該開始考慮其他投資方向。
他表示，現金很少跑贏大市，利率上升需要很長時間，但下降的速度可以很快。他建議投資者積極主動，尋找可以真正帶來收益的投資。
撰文：經濟通新聞組
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
22/05/2023
摩根大通全球財富管理首席投資策略師Tom Kennedy表示，隨著聯儲局可能暫停加息，坐擁大量現金的投資者應該開始考慮其他投資方向。
他表示，現金很少跑贏大市，利率上升需要很長時間，但下降的速度可以很快。他建議投資者積極主動，尋找可以真正帶來收益的投資。
撰文：經濟通新聞組
etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
更多財經熱話
23/05/2023
23/05/2023
23/05/2023
22/05/2023
22/05/2023
22/05/2023
22/05/2023
19/05/2023
19/05/2023
延伸閱讀
25/05/2023 16:46 《盤後部署》恒指佛誕假日前挫369點，比亞迪失守百天線宜離場
25/05/2023 16:40 美團首季虧轉盈賺33.6億人幣，經調整溢利55億人幣遠勝預期
25/05/2023 16:58 網易(09999)首季經調整淨利潤按年升48%，息9.3美仙
25/05/2023 17:41 微博(09898)首季虧轉盈賺1億美元，派特息0.85美元
25/05/2023 16:14 傳瀋陽市政府擬收購華晨汽車集團，將間接持有華晨中國30%股權
25/05/2023 17:42 【北水炒Ｄ乜】淨流入７２﹒０５億元，買盈富沽建行
25/05/2023 08:20 【大行炒Ｄ乜】中銀國際降小米至１５﹒５，滙證降東方海外至減持
19/05/2023 17:40 《嚟緊炒Ｄ乜》小米下周派季度成績單，長線目標價２７銀
25/05/2023 16:36 《財資快訊》美電升報７﹒８３３２，隔夜拆息回落至３﹒０％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/05/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2023 14:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/05/2023 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/05/2023 18:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|中國故事25/05/2023
《神州經脈》中美商務部長將會面 人幣持續貶值 長汽比亞迪開戰
|財經熱話25/05/2023
小鵬首季虧損擴大遭大行唱淡急插近一成可博反彈 新能源車點部署？
|財經熱話25/05/2023
【美債危機】美國債務上限「死線」臨近 部署黃金、美債避險？
|香港要聞25/05/2023
港鐵東涌線延線動工，東涌西站將成新終點站
|中國故事25/05/2023
【債務風險】昆明財政疑雲敲警鐘 城投債風暴揭幕
|FOCUS25/05/2023
【FOCUS】債限談判牽扯黨爭 聯儲陳年紀要藏玄機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰