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聯儲局或暫停加息，坐擁巨額現金者宜考慮其他投資

22/05/2023

 

　　摩根大通全球財富管理首席投資策略師Tom Kennedy表示，隨著聯儲局可能暫停加息，坐擁大量現金的投資者應該開始考慮其他投資方向。

　　他表示，現金很少跑贏大市，利率上升需要很長時間，但下降的速度可以很快。他建議投資者積極主動，尋找可以真正帶來收益的投資。

 

撰文：經濟通新聞組

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