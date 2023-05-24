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《午市前瞻》恒指料下試年內低位 福萊特玻璃信義光能如何選擇？

24/05/2023

　　恒生指數半日收報19248，跌183點或0.94%，主板成交442.31億元。恒生中國企業指數報6532，跌71點或1.08%。恒生科技指數報3811，跌41點或1.07%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及建設銀行(00939)；騰訊控股收報335.2元，跌0.4元或0.12%，成交19.8億元；阿里巴巴-SW收報81.65元，跌1.35元或1.63%，成交10.4億元；建設銀行收報5.2元，跌0.1元或1.89%，成交9.31億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及建設銀行。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴-SW及美團(03690)；美團收報131.4元，跌1.4元或1.05%，成交8.45億元。

 

(信義光能網頁截圖)

 

黃偉豪：未有重大政策作催化劑


　　恒指今日低開151點，報19279。科技股開市下跌，阿里巴巴(09988)低開2.35%，報81.05元；百度(09888)低開1.88%，報119.8元；美團(03690)低開1.51%，報130.8元。另外，內房股繼續弱勢，龍湖(00960)早段曾跌逾4%，至於去年全年由虧轉賺的阿里健康(00241)高開1.02%後倒跌，一度挫逾3%。


　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，內地4月經濟數據表現欠佳，反映經濟復甦的進展緩慢，中央暫時亦未有推出重大刺激經濟政策，加上人民幣走勢較弱，投資者入市意欲不強，導致恒指自5月初在20000點邊緣徘徊，未能進一步向上突破。他預期，由於市場缺乏炒作話題，恒指短線下試今年低位18829機會較大。


硅料價格跌有利福萊特玻璃


　　中國光伏行業協會表示，首季內地光伏發電新增裝機33吉瓦，已達去年上半年新增裝機的總和。該會預計今年光伏累計裝機將首次超過水電，成為第一非化石能源發電來源。部分光伏股逆市炒上，信義光能(00968)曾升逾2%，福萊特玻璃(06865)更一度升逾6%。


　　黃偉豪表示，除了光伏發電新增裝機的消息外，上游硅材料價格偏低，對在中下游生產光伏玻璃的信義光能及福萊特玻璃帶來好處，可從中降低成本，並加強生產力。他續指，該兩隻光伏股由年初開始大幅回調，目前有利好消息炒作，升勢都特別明顯。


　　部署方面，黃偉豪指福萊特玻璃走勢較強，上日股價已升6.54%，今日延續升勢，並突破250天線，短線料可挑戰26.05元的年內高位。無貨者可候至23.1元吸納，相對較值博，失守22.1元則止蝕。信義玻璃方面，黃偉豪指股價上方有50、100及250天移動平均線，要突破並不容易，短線較難挑戰10元水平，不建議投資者買入。

 

信義光能連續第三個交易日上升，最多升3%。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

福萊特玻璃今早升破250天線，為2月初以來首次。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/05/2023 11:19
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