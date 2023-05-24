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【小米業績】小米首季虧轉盈賺42億人幣　經調整利潤升13%

24/05/2023

　　小米集團(01810)公布截至今年3月31日止首季業績，集團錄得純利42.04億元（人民幣．下同），去年同期則錄得虧損5.88億元，每股基本盈利0.17元。以非國際財務報告準則計算，集團首季經調整淨利潤錄32.33億元，按年升13.1%，按季升1.21倍，勝預期。

 

（資料圖片）

 


　　期內，集團收入594.77億元，按年跌18.9%；毛利115.92億元，按年跌8.8%。

 

小米毛利率創新高，全球智能手機出貨量3040萬台

 

　　小米集團公布，集團截至今年3月31日止三個月，首季度，集團整體毛利率達到19.5%，按年升2.2個百分點，創歷史新高，當中智能手機業務毛利率為11.2%，按年升1.3個百分點。


　　首季度集團整體費用為94億元，按年降低6.4%。整體存貨金額為426億元，按年下降24.1%，為近9個季度以來的最低水位。

 

全球智能手機出貨量為3040萬台

 

　　集團智能手機業務收入為350億元，全球智能手機出貨量為3040萬台。根據Canalys數據，首季度集團全球智能手機出貨量排名保持第三，市佔率達到11.3%。


　　今年第一季度，集團的IoT與生活消費產品收入為168億元。集團持續對產品精耕細作，首季度尤其智能大家電等產品收入，繼續實現按年高速增長。首季度，集團的IoT與生活消費產品毛利率達到15.7%。


　　期內，集團互聯網服務收入為70億元，廣告業務收入為44億元，集團的遊戲業務收入按年增長16.3%至13億元。

 

MIUI月活躍用戶數再創歷史新高

 

　　今年第一季度，集團的全球互聯網用戶規模持續擴大。集團在全球及中國內地的MIUI月活躍用戶數再創歷史新高。2023年3月，全球MIUI月活躍用戶數達到5.95億，按年增長12.4%。其中，中國內地MIUI月活躍用戶數達到1.46億，按年增長7.8%。


　　小米高端產品實力明顯提升。據第三方數據，在中國大陸地區安卓智能手機4000至5000元價位段，小米出貨量排名第一，市佔率提升至24.1%；智能手機ASP按年升超過18%，創單季度歷史新高。在中國大陸市場定價3000元以上的高端智能手機，小米出貨量佔比按年增長4.0個百分點。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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