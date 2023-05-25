債限談判未有突破，美股向下道指收挫逾250點

美國提高債務上限的談判未有突破，投資者對政府出現債務違約的憂慮升溫，不利股市。



紐約股市周三(24日)繼續下跌。道指收跌255點或0.77%，報32799；納指跌76點或0.61%，收報12484；標普500收報4115，跌30點或0.73%。



市場關注美國利率前景。聯儲局公布本月初會議記錄，顯示官員普遍同意未來是否需要進一步加息變得不大確定。聯儲局理事沃勒在一個場合指出，下月會議有可能暫停加息，但不反映加息周期完結。



資金避險美匯指數創兩月高



受美國強勁的經濟提振，美匯指數周三(24日)再登兩個月新高，有分析認為，圍繞著債務上限談判的不安情緒，也促使投資者轉投美元，以尋求避險。紐約尾盤，美匯指數上漲0.38%，至103.89，創3月20日以來最高。

英鎊兌美元跌至5周低位，現報1.2368；歐元兌美元報1.0755；美元兌日圓報139.33。



期油上升，期金收跌



原油期貨價格上升。美國能源署公布，上周原油庫存減少1250萬桶，市場原預期增加80萬桶；汽油及蒸餾油庫存亦減少。紐約7月期油收報每桶74.34美元，升1.43美元或1.96%；布蘭特7月期油收報每桶78.36美元，升1.52美元或1.98%。



受美元上升拖累，外圍金價下跌。紐約6月期金收報每盎司1964.6美元，跌9.9美元或0.5%。

撰文:經濟通市場國金組

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