【月結－債限風波】債限問題影響短暫 恒指宜守穩萬八關

港股今年五月再現「五窮」劣勢，上半月延續4月份走勢，於250天線上下遊走，於19500至20300區間上落。下半月起人民幣顯著走弱，恒指跌穿250天線後開始無力回升，美元兌人民幣再度「破7」，加上美國債務上限談判膠著，恒指接連失守19500及18800等重要支持水平，創下今年以來新低，今日（31日）更逼近18000心理關口。

美國身陷債務旋渦。(網上截圖)



葉尚志：美國加息縮窄內地放水空間



人民幣貶值壓力加大，中港股市表現明顯轉弱，第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，離岸人民幣弱勢，更持續跑輸在岸人民幣表現，反映環球市場傾向看淡人民幣表現，有較大貶值預期。他指，美國通脹仍然強勁，尤其4月份核心PCE按年升4.7%，高於預期，市場普遍預期聯儲局6月將無可避免要再加息0.25厘。如果美國貨幣政策依照預期間發展，人民幣弱勢將會持績。



相對美國的緊縮貨幣政策，內地人行正運行適度寬鬆貨幣政策，葉尚志指如果聯儲局進一步加息，將會擴大中美息差，但同時內地正面對通縮風險，4月份CPI僅微升0.1%，人行要適度寬鬆刺激消費同時又要避免息差擴闊，故現時須要觀望人行在聯儲局議息後的行動。



大市見底需日均成交千二億



受人民幣貶值拖累，恒指5月底連番下試年內新低。葉尚志指港股已創年內新低，有一定值博空間，但目前投資氣氛低迷，故亦有可能低處未算低。近期港股弱勢，大市日均成交額普遍只有1000億元左右；他指當資金回流時就證明港股可能見底，今年以來，港股日均成交約1180億元，以整數計，若日均成交額重返1200億元或以上，可判斷為階段性見底，到時便是較佳的入市時機。

恒指本周持續下挫，今天曾跌近萬八點關口。(經濟通HV2報價系統截圖)



溫鋼城：債務上限問題料可解決



美國聯邦債務上限問題在5月爆發，白宮與國會遲遲未能就達成共識。最終，提高債限協議進入國會審議階段，眾院將於當地時間周三(31日)投票。



債務上限的談判導致美股今個月走勢相當波動。在談判取得進展的消息公布後，道指曾大漲逾400點，納指更曾觸及去年8月以來的最高水平。及後，白宮與國會領袖的債限談判尚處僵局，重燃投資者對政府出現債務違約的憂慮，道指在兩個交易日內合共跌逾480點。

(網上截圖)



iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，債務上限談判僵局屬於今個月的大事件，熱錢部署較為審慎，美元更成為資金的避難所，間接引致人民幣走勢較弱，對港股構成一定影響。不過，他認為白宮與國會的拉鋸不會持續太久，債務上限法案通過的機會較大，而債息近日都因應事態出現進展而稍為回落，相信事件短期內會告一段落。



內地經濟數據疲弱拖累港股



溫鋼城提到，儘管債務上限問題產生的不確定性暫時消除，惟港股仍會受到多間公司除淨的因素影響，人民幣走弱亦影響資金流入，更重要的是內地5月PMI表現較差，反映經濟復甦步伐仍然緩慢，導致港股成交及資金流入較少。



他預期，港股6月缺乏炒作題材，反彈空間不會太大，故以19500為阻力位，而18000為較重要的支持位，若然未能守住此關口，估計會進一步下試17700。

撰文: 經濟通通訊社市場組記者戚朗軒、余穎恒

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