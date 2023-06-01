【虛幣世界】分析料加密貨幣或迎來低潮，因美元流動性改善

分析指，比特幣、加密貨幣投資者，須要為流動性衝擊做好準備，分析師相信，雖然今年頭至今流動性狀況改善，提振了加密貨幣等風險資產；一旦美國債務上限取消、財政部和美聯儲恢復緊縮政策，這種趨勢勢必會發生逆轉，其中美國財政部資金補充和美聯儲(Fed)縮減其資產負債表，將從金融系統中移除數千億美元負債，在未來幾個月內對加密貨幣價格造成壓力。



宏觀分析師Noelle Acheson表示，美國財政部將重新填補其幾乎完全耗盡財政部一般賬戶(TGA)，這意味著要從金融系統中補充約5000億美元的現金。這可能會特別打擊風險資產，因為它們往往比債券和許多股票等更安全資產，對流動性狀況更敏感。



《經濟通》數據顯示，比特幣現報27093.3元，跌0.43%(24小時比較．下同)；以太幣現報1874.00，升0.02%；艾達幣報0.3725元，跌0.51%；瑞波幣報0.5082元，跌1.65%。



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