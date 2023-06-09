  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】SEC控告交易所，加密貨幣市場持續低迷

09/06/2023

　　美國證券交易委員會(SEC)最近對Binance和Coinbase提起訴訟，消息令加密貨幣市場持續低迷，雖然首次申請失業救濟人數飆升至2021年以來的最高水平，這表明持續緊張的勞動力市場可能正在放鬆，在美國央行尋求減緩通脹的過程中，勞動力市場緊張一直被視為障礙。


　　但值得關注的是，Glassnode 的數據顯示，美國境內的比特幣交易量已經發生了地域性變化。自2022年年中以來，美國境內持有或交易的比特幣供應量下降了11%，其中大部分餘額轉移到了亞洲市場。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報26451.75元，跌0.18%(24小時比較．下同)；以太幣現報1845.79元，升0.01%；艾達幣報0.3218元，跌0.34%；瑞波幣報0.5232元，跌0.095%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

127.500

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

84.000

異動股

01024

快手－Ｗ

57.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 128.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.800
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.840
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 33.000
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 282.400
  • 目標︰$320.00
  • 01681 康臣葯業
  • 4.850
  • 目標︰$5.80
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.740
  • 目標︰$7.50
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.410
  • 目標︰$2.80
  • 03969 中國通號
  • 3.340
  • 目標︰$3.75
人氣股
  • 00001 長和
  • 48.850
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.900
  • 01024 快手－Ｗ
  • 56.800
  • 00700 騰訊控股
  • 340.600
  • 00005 滙豐控股
  • 59.500
報章貼士
  • 00016 新鴻基地產
  • 98.000
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 282.400
  • 目標︰$303.00
  • 00921 海信家電
  • 17.880
  • 目標︰$18.80
熱炒概念股
即時重點新聞

09/06/2023 08:11  《盤前攻略》恒指料高開逾百點，周大福失守13.4元宜離場！

09/06/2023 07:50  《國金頭條》經濟數據提振科技板塊，標普500邁入技術性牛市

09/06/2023 08:26  滙控(00005)港英共再回購逾487萬股，累計購入約1億股

09/06/2023 08:26  渣打(02888)倫敦再斥3383萬元回購逾51萬股

09/06/2023 08:26  《ＩＰＯ反應》科笛(2487)公開超購41%，一手中籤百分百

09/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒４８億元，買盈富沽建行

09/06/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】摩通升希慎至增加權重，大和升攜程至買入

08/06/2023 16:41  《財資快訊》美電升報７﹒８３７６，一個月拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】SEC控告交易所，加密貨幣市場持續低迷
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》陸家嘴論壇開幕　六大國有銀行降存款利率
人氣文章

新聞>財經熱話

澳加意外加息美加息預期升溫　銀行股全線升滙控密密回購最值博？
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

疑6歲大仔返學染病毒 黎諾懿︰要留院觀察
人氣文章

健康快車．石鏡泉、吳國雄

防暑
人氣文章

小薯茶水間

大灣區 | 長者免費搭車！照攞香港津貼！享多項公共服務！居內地港人勁多福利？即睇「港澳台居民居住證」申請方法！
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

從《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》到《有錢嘅女人》，Serrini 一路走來所折射的女性自主光譜
人氣文章

Travel & Dining

屬於彩虹的月份！酒店推6月限定Pride Month主題夏日下午茶、彩虹蛋糕、特色Cocktail
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

城中最出名淮揚菜館推茶葉煙燻菜！龍井煙燻河鰻、煙燻孜然香辣雞、煙燻鮑魚、麻辣吊桶、內蒙羊鞍，香氣熏天！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
從一杯雪糕看尊重：與其凡事說不，放手讓子女做決定，反能修復關係隔閡？
人氣文章
荷里活廣場斬人案 | 出現妄想？幻覺？了解精神分裂症！專科醫生：精神病患者涉暴力不常見！點鼓勵患者求醫？家人朋友溝通要有技巧
人氣文章
甜美可口的粟米大多是基改農作物？基因改造後是否健康？哪一種粟米品種改造機率最高？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 09:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 09:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/06/2023 09:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/06/2023 09:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/06/2023
【虛幣世界】SEC控告交易所，加密貨幣市場持續低迷
人氣文章中國故事08/06/2023
《神州經脈》陸家嘴論壇開幕　六大國有銀行降存款利率
人氣文章財經熱話08/06/2023
澳加意外加息美加息預期升溫　銀行股全線升滙控密密回購最值博？
人氣文章國際動態08/06/2023
據報渣打擬在香港倫敦及新加坡裁員逾百人
人氣文章國際動態08/06/2023
美國消費者透支信用卡維生，4月簽帳額創5個月最高
人氣文章FOCUS08/06/2023
【FOCUS】大壩遭毀如蝴蝶翅膀　全球糧食危機再醞釀
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金