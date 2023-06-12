投資者押注聯儲局暫停加息，標普500繼續深入牛市

美國聯儲局本周將舉行議息會，投資者押注會暫停加息一次。樂觀氣氛推動科技股上周五(9日)繼續上漲，特斯拉大漲4.1%，標普500指數進一步深入牛市。



標普500連續兩天走高，上漲4.93點，或0.1%，報4298.86點。道指漲43.17點，或0.1%，報33876.78點。納指漲20.62點，或0.2%，報13259.14點。



美國數據顯示勞動力市場正在降溫，支持聯儲局可能暫停加息的預期。但亦有華爾街人士警告稱，上周澳洲和加拿大央行意外加息，顯示高利率可能維持長時間。因此在聯儲局和歐洲央行公布利率決定前，漲勢可能會止步。

瑞銀財富管理美洲首席投資官Solita Marcelli警告說:「仍然存在目前只是熊市上漲的可能性，在市場觸及歷史新高之前，不可能知道熊市低谷是否已經過去。」



美匯及油價周線下跌



美匯周線下跌0.4%，上周五自兩周低位小幅回升，紐約尾盤漲0.21%，至103.56。歐元兌美元下跌0.3%，至1.0749。美元兌日圓盤中一度上漲0.6%，至139.73，之後漲幅收窄至0.3%。



黃金期貨連續第二周上漲，紐約期金報每盎司1977.2美元。油價周線下跌，沙特阿拉伯雖然宣布減產，但對市場需求疲軟的擔憂繼續主導市場情緒。紐約期油跌1.12美元，收每桶70.17美元。布蘭特期油跌1.17美元，至每桶74.79美元。

撰文：經濟通市場國金組

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問