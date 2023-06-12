蔚來虧損擴大股價反飆升，大行紛降目標買唔過？

內地「造車新勢力」之一蔚來(09866)上周五(9日)收市後公布業績，首季經調整虧損擴至41.5億人民幣，汽車毛利率急跌至5.1%，且預期第二季汽車交付量最多跌8.2%，收入最多減少15%，雖然集團料新車ES6下月可交付一萬輛，但績後仍遭多家大行下調目標價。不過，可能蔚來業績差已屬市場預期內，且股價已遠遠跑輸其他新能源車股，加上始終受惠內地推動汽車消費的政策，今日(12日)反而曾升逾半成，不知應博其持續反彈抑或買其他車股較上算呢？

(蔚來網頁截圖)

首季經調整虧損擴至41.5億人民幣 汽車毛利率跌至5.1%



蔚來公布，首季淨虧損約48.04億人民幣，較去年同期虧損約18.25億人民幣有所擴大。經調整淨虧損41.5億人民幣，好過預期蝕45.12億人民幣，去年同期蝕13.1億人民幣。收入106.77億人民幣，按年增長7.7%，不及預期的116億人民幣；毛利率1.5%，按年減少13.1個百分點，主要由於汽車毛利率下降。其中汽車銷售額92.25億人民幣，按年下降0.2%，按季跌37.5%；汽車毛利率5.1%，按年減少13個百分點，主要由於產品組合變動及電池單位成本增加。



蔚來首季汽車交付量31041輛，按年升20.5%，按季跌22.5%。集團預期第二季汽車交付量介乎2.3萬至2.5萬輛，按年下降約8.2%至0.2%；收入總額料介乎87.42億至93.7億人民幣，按年下降約15.1%至9%。

蔚來料全新ES6下月交付萬輛 盈虧平衡時間推後至一年內



蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，上月24日，蔚來推出智能電動全能SUV全新ES6車型，並於翌日開啟交付，隨著包括全新ES6在內的多款新車型產能爬坡，團隊已為交付量的穩步爬升做好準備。第二代技術平台8款車均已研發完成，確保8款車在目標市場能夠有足夠的份額，ES6的市場熱度非常高，鎖單達到預期，試駕後的轉化率非常高，目標是希望7月能夠實現生產和交付都能夠達到1萬輛的目標。而ET5 Touring在6月15日發布，5566車型(ES6、EC6、ET5、ET5 Touring)仍然有機會實現2萬的月銷目標。另蔚來原定今年第四季實現盈虧平衡的時間點推後至一年以內。



蔚來汽車首席財務官奉瑋稱，面對不斷變化的市場環境，將冷靜感知和分析市場環境與競爭態勢的變化，以敏捷及高效的工作節奏增強競爭優勢，同時注重執行、優化成本結構，進一步提高運營效率。

富瑞：季績遜預期目標價降至52.74元 花旗：降至88.4元

富瑞發表研究報告指，蔚來今年首季業績遜預期，毛利率按季下降1.7%至5.1%，淨虧損擴大至約48億人民幣。2023年交付量為2.3萬至2.5萬輛，按季增長19%至26%，符合大行預期。儘管型號ES6的交付和即將推出的大眾市場品牌ALPS可能有所幫助，但渠道開發和BaaS帶來的高固定成本將繼續阻礙集團邁向盈利，惟預計集團的毛利率將在第三季恢復到雙位數水平，並在第四季度恢復到約15%，平均售價隨著產品組合的改善而變好。蔚來目前擁有足夠的產能和電池換電站來支持集團和ALPS品牌，但預計品牌ALPS的推出會帶來現金流挑戰。集團的產品線缺乏可以實現規模經濟的模型，在交貨量回升之前，粘性高的固定成本將阻礙盈利能力，目標價由53.39元降至52.74元，評級「持有」。



花旗指，考慮到行業巨大的定價和利潤壓力，將蔚來今年至後年的毛利率預測分別由17.1%、22.9%及23.1%下調至7.1%、9.1%及9.4%，同時將今年淨虧損預測由49億人民幣向下修訂為淨虧損125億人民幣，明年和後年淨利潤預測分別由14億和33億人民幣改為淨虧損59億和30億人民幣，目標價由102.7元降至88.4元，維持「買入」評級。

野村：毛利率遜預期評級降至中性 摩通：次季盈利改善有限



野村指，蔚來首季交付3.1萬輛，基本符合其3.1萬至3.3萬輛的指引，但收入為107億人民幣，低於指引的109億至115億人民幣。毛利率按年下滑13.1個百分點至1.5%，低於市場普遍預期的7.3%。管理層認為，下降是由於產品組合變化及前幾代ES8、ES6和EC6促銷增加折扣。由於新車型的研發費用和銷售及行政費用按年增加，其營運利潤率首季下降至-47.9%，將評級由「買入」降至「中性」，目標價由25.8美元大幅下調至7.5美元。

摩通指，考慮蔚來首季銷量放緩和利潤率較低的ET5車型佔銷售額約60%，因此對集團首季業績疲弱並不感到意外，而蔚來第二季的交付指引亦令人失望，目標交付2.3萬至2.5萬輛車，按季跌19%至26%，意味次季盈利能力改善空間有限。在蔚來發布新車型後，管理層對未來月度預期銷量趨於樂觀，同時汽車毛利率也有望大幅改善，但考慮到新能源汽車市場的競爭情況，對此並不抱太大期望，仍然預料蔚來下半年表現將遜於指引，維持其美股「中性」評級，目標價由10美元降至8.5美元。考慮到更高的盈利能見度和出口潛力，比亞迪(01211)仍為該行首選。

美銀：虧損將擴大目標降至85元 大和：2025年有望扭虧



美銀證券指，蔚來首季業績遜預期，毛利率為1.5%，按年跌13.1個百分點，按季跌2.4個百分點，期內淨虧損48億人民幣，差過該行預期淨虧損46億人民幣。蔚來對第二季交付量指引介乎2.3萬至2.5萬輛，意味按年跌0.2%至8%，按季跌18%至23%。對公司今明兩年的銷量預測下調21%及24%，以反映最新的產品發布渠道和市場競爭，同時下調其毛利率及銷量預測，預期淨虧損將有所擴大，目標價由93元下調至85元，重申「買入」評級。



大和指，蔚來首季交付量增長21%，但由於產品組合變化及去庫存，期內汽車銷售收入按年持平，平均售價更下跌17%，汽車毛利率維持於5%的較疲弱水平。雖然首季業績疲軟，但管理層仍預計新車型ES6、ES8及ET5 Touring將帶動下半年交付量向好。預期今年下半年起銷量或將回升至每月2萬輛，成為關鍵的股價催化劑，重申對其美股「買入」評級。但基於首季表現及市場競爭激烈，仍將2023至2025年銷量預測下調20%至30%，美股目標價由13.9美元降至11.8美元，現時預期今明兩年淨虧損將分別達140億及40億人民幣，2025年料有望扭虧，錄淨利潤約20億人民幣。

交銀國際：虧損難短期改善 料股價持續受壓



交銀國際認為，蔚來首季虧損維持高位，銷量增長面臨瓶頸期。蔚來指引第二季車輛交付量為2.3至2.5萬輛，環比下降8.2至0.2%，較預期略好，意味6月交付更多新車型。預期蔚來銷量第三季改善，主要由於ES6等車型6月開始進入爬坡期，但預計銷量難以有明顯突破，主要因在手訂單較弱以及來自同行更多高端NEV的競爭。另由於要維持高端品牌的形象，經營支出在短期內難以下降，導致虧損難以在短期內改善。資本市場已難給予持續虧損公司較高估值，因此預期股價持續受壓，維持「中性」評級，港股目標價66.6元，美股目標價8.6美元。





溫傑：蔚來績差只可博反彈 不如等理想比亞迪回落再部署

凱基亞洲投資策略部主管溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，蔚來5月出了一部新車，並提到由原定今年第四季推遲至一年內轉虧為盈，雖未必不可能轉盈，但要小心原來公司目標可隨時改變。其實，就算不看季績或5月銷售數據，以中長線基本因素角度來看，可不用考慮蔚來及小鵬(09868)，其中蔚來首季汽車交付量約31000架，去年第四季卻有40000架，去年第三季也有31607架，而今年5月僅交付6155架，為今年以來最少，唯一可憧憬是5月底開始交付新車ES6，6月銷售應會較好，望毛利率可提升。蔚來首季毛利率僅1.5%，還未扣研發及營業成本、利息支出等，自必然錄得虧損，相反理想(02015)首季做100元生意有38元「落袋」，即使有其他支出要扣仍有錢賺，且銷量較佳可受益規模效應，兩間公司實在相差太遠。除非ES6很快於6月就交到好成績，否則蔚來每年蝕幾十億確令人抹一額汗，儘管公司現金尚算充裕仍可燒下錢。

(《開市Good Morning》節目截圖)

溫傑又指，三大「造車新勢力」理想明顯已跑贏，想買新能源車股只需留意理想及比亞迪。理想因首季終於有錢賺且銷量佳，故令資金集中，股價年初至今升逾六成，升得最多，比亞迪股價一向強勢，只因受股神沽貨陰霾影響，蔚來年初至今則跌逾兩成。不過，理想及比亞迪現價不宜高追，若覺得蔚來銷量及業績差已反映，以及確信汽車將是政策其中一個焦點，因股價跌得太多炒幾日博彈5至10%可以，但要很「貼市」。如想博中長線升三至五成，不如等理想及比亞迪回落再部署。

值得一提，蔚來今日宣布全系車型起售價減3萬人民幣，而免費換電補能不再作為標準用車權益，新用戶可靈活選擇在家充電或到充換電站付費補能，今日收市升4.73%報63.15元，最多升6.97%至64.5元。小鵬宣布旗下全新超智駕轎跑SUV小鵬G6預售3日預訂用戶超過2.5萬人，今日升11.14%報38.4元。另比亞迪升1.75%報255.6元，理想跌1.6%報123.1元，零跑(09863)升1.89%報40.5元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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