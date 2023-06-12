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中證監再提中特估，若博翻炒估值修復，邊個板塊可部署？

12/06/2023

　　「中特估」是今年熱門投資主題，但早前內地監管機構試圖為之降溫後，近日相關股份股價雖隨大市略見回升，但受制美元強勢及內地經濟增長放緩等因素，仍未重回高位。近日首次提出探索建設「中國特色估值體系」（中特估）的中國證監會主席易會滿表示將加固中特估體系基礎，市場人士亦普遍指國企估值未來仍有修復空間，相信只要美國加息周期告終令美元回落，以及內地經濟重拾增長動力，「中特估」概念股仍大有機會翻炒，現或可開始部署。

 

中國證監會主席易會滿在第十四屆陸家嘴論壇發表主題演講。(中證監官網)

 

易會滿：將加固中特估體系基礎　惟內地經濟動力不夠強

 

　　去年11月首次提出探索建設「中國特色估值體系」的中國證監會主席易會滿，上周四（8日）在第十四屆陸家嘴論壇上表示，將認真捉緊新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案，會同有關方面著力完善長效化的綜合監管機制，持續提高信息披露質量，從嚴懲治財務造假、違法佔用等行為，推動上市公司提升治理能力、競爭能力、創新能力、抗風險能力、回報能力，加固中國特色估值體系的內在基礎。


　　另易會滿稱，當前國際經濟金融形勢複雜多變，一些經濟體呈現高通脹、高利率、高債務、低增長的趨勢，全球經濟增長不穩定、不確定性明顯加大，而中國經濟呈現回升向好態勢，但是內生動力還不強，推動高質量發展仍需要克服不少困難和挑戰。

分析：國企估值仍有修復空間　惟需靠改革推動基本面向好


　　其實，今年以來，以三大電訊運營商、「三桶油」為代表的央企估值已迅速提升。據Wind資訊數據統計，今年截至6月11日，反映國資央企整體表現的國新央企綜指上漲6.7%，跑贏同期上證指數2.1個百分點。惟市場人士普遍認為，隨著新一輪國企改革的推進，以及中國特色估值體系的構建，未來國企估值仍有修復空間。據Wind資訊統計，中字頭央企指數當前市帳率（PB）和市盈率（PE）分別為1.20倍及11.36倍，較年初（0.95倍PB及8.48倍PE）分別修復達26.32%和33.96%，但仍位於相對較低位置。不過，目前部分中字頭企業的估值已處合理水平，後續提升需依靠進一步改革推動基本面向好。


　　談及後續國企估值的修復空間，南方基金首席權益投資官茅煒在接受《證券日報》記者採訪時表示，新一輪國企改革深化提升行動蓄勢待發，大量新央國企的出現也將顯著改善國企基本面。此外，央企系列指數基金產品不斷獲批，將持續帶來增量資金。招商基金研究部首席經濟學家李湛表示，伴隨新一輪國企改革和中國特色估值體系的建設，央國企有望在核心競爭力、自身成長性和治理機制等層面進一步優化，延續估值修復行情，並成為貫穿全年的主線。

　　值得一提，不少大行亦看好國企估值修復，其中摩根士丹利發布中國股市年中展望指，看好被低估的優質國有企業，以獲得更好的運營和可持續的估值上行空間。國企改革是中國股權領域多年可行的投資主題，在淨資產收益率和估值提升的幫助下，可能導致中國投資結構性改善。


溫傑：中移動63元可先買一注　博經濟重拾動力中行3元可吸

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑亦看好部分「中特估」股份，但嫌現價仍偏高。他於今日《開市Good Morning》節目指，中移動(00941)雖然4G變5G、每用戶平均收入（ARPU）上升令傳統業務穩健可派高息，還有雲業務等新業務，但由50元升至最高70元，短短幾個月升四成已太誇張，現處正常整固階段，料分別於66及68元見阻力，宜待回落至62至63元買第一注，雖不容易重上70元，但始終其估值合理，有一定派息比率，前景也不太差，股價回落後仍值得吸納。至於石油股，預期油價偏弱續處70幾美元，但中海油(00883)因業績不錯兼派息有保證，再加上「中特估」概念，股價仍處相對高位，不建議現價買入。

 

　　溫傑又建議吼位買入內銀股，但不應單看內地GDP數據，因受益去年低基數，次季GDP增長料達7至8%，惟沒太大參考價值。不過，如果內地有政策出台，下半年經濟應可重拾一些動力，故不需太憂慮經濟下滑拖累信貸增長，從而令內銀壞帳增加及利息收入減少，中行(03988)若回至3元估值不高可吸納。總之，電訊股、石油股及內銀股都可吼，其中內銀股最穩陣，可優先留意，其次為電訊股，石油股就要等等。

 

　　今日（12日）「中特估」股份普遍隨大市下跌。內銀股方面，中行半日跌0.94%收報3.16元，建行(00939)跌0.58%報5.11元，農行(01288)跌0.65%報3.08元，工行(01398)跌0.92%報4.3元。至於中資電訊股，中移動跌1.46%報64.2元，中聯通(00762)跌0.84%報5.92元，惟中電信升0.25%報4.06元。石油股方面，中海油跌2.36%報11.6元，中石化(00386)跌2.28%報4.84元，中石油(00857)跌0.69%報5.73元。基建股方面，中交建(01800)跌0.41%報4.88元，中鐵建(01186)跌0.64%報6.17元，惟中國中鐵(00390)升0.19%報5.34元。

 


 

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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