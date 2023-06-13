  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】市場關注CPI及議息，比特幣跌穿二萬六

13/06/2023

　　美國證券交易委員會(SEC)對加密貨幣交易巨頭Binance 和Coinbase提起訴訟，以及對美國聯儲局抗通脹貨幣政策的持續擔憂之後，比特幣跌穿26000美元，投資者現時關注五月份消費者物價指數(CPI)，以及美聯儲議息結果。


　　Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，由於監管擔憂情緒高漲，以及一些投資者放棄某些關鍵交易所，Cryptoverse陷入了困境，而目前DeFi不會讓主流接受加密貨幣，儘管經驗豐富的加密貨幣交易員將更多交易量轉移到DeFi上，但這對於長期增長和吸引新投資者而言並不是好消息，Moya 指出在CPI報告和美聯儲決定之前，比特幣在25400美元區域有關鍵支撐。


　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報25941.67元，升0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報1741.39元，跌0.07%；艾達幣報0.2759元，升0.44%；瑞波幣報0.5241元，跌0.19%。
　
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php
　
又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00883

中國海洋石油

11.280

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

39.800

異動股

00700

騰訊控股

344.800

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00883 中國海洋石油
  • 11.280
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 39.800
  • 00700 騰訊控股
  • 344.800
  • 00857 中國石油股份
  • 5.570
  • 02007 碧桂園
  • 1.760
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 51.700
  • 目標︰$58.20
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 297.200
  • 目標︰$320.00
  • 02888 渣打集團
  • 65.300
  • 目標︰$70.00
  • 00558 力勁科技
  • 8.180
  • 目標︰$8.20
  • 03899 中集安瑞科
  • 6.650
  • 目標︰$8.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 344.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 85.700
  • 00941 中國移動
  • 63.700
  • 00001 長和
  • 49.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.330
報章貼士
  • 01186 中國鐵建
  • 5.970
  • 目標︰$11.00
  • 00636 嘉里物流
  • 9.600
  • 目標︰$10.80
  • 00354 中國軟件國際
  • 5.230
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/06/2023 16:31  《盤後部署》恒指可衝破兩萬關？阿里巴巴可候低吸不宜高追！

13/06/2023 14:43  甯漢豪:建造業輸入外勞配額上限1.2萬人，公營工程優先

13/06/2023 15:52  航空業輸入勞工配額上限6300人，佔前線職位缺口一半

13/06/2023 16:40  《本港樓市》私人參建資助房屋「樂建居」，以市價六五折出售

13/06/2023 14:43  貿發局調低今年香港出口增長預測至0-2%，出口商信心兩年新高

13/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４５﹒６４億元，買盈富沽騰訊

13/06/2023 08:13  【大行炒Ｄ乜】多行跟進九毛九，摩通降東方海外、中遠海控目標價

09/06/2023 17:56  《嚟緊炒Ｄ乜》莎莎受惠零售業銷售復甦，中長線目標４銀

13/06/2023 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８３５０，兩周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中美關係或現轉機兼獲大行唱好，芯片股炒升中芯飆近半成，應如何部署？
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】華僑永亨銀行推388天港元定存息高達4.38厘
人氣文章

新聞>香港要聞

甯漢豪:建造業輸入外勞配額上限1.2萬人，公營工程優先
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

解債還須新債王
人氣文章

時事要聞

料日內公布 消息指建造業運輸業 容許共輸入逾1.8萬外勞
人氣文章

嘉‧點健康．利嘉敏

快活保養 | KO便秘要調整腸道生態！益生菌點揀？有「專利」未必好？選購認住這幾個關鍵字！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

雨天穿出時尚感！百年品牌雨靴推薦：戴妃同款HUNTER、全人手製作AIGLE、皇家認證BARBOUR，雨季輕鬆出門！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

繼霓虹藍色的帕拉伊巴碧璽後，鮮艷橙色的芬達石會否成為下一個寶石潮流?
人氣文章

Watch & Jewelry

Cartier最新高級珠寶系列：簡約幾何、柔美線條和高雅的配色，逾80件新品悄悄俘虜 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
與性相關的行業你識幾多？由學術研究講到情色刊物、Phone Sex到AV女優！為研究將性事展露人前你願意嗎？這本情色雜誌學英文一流？
人氣文章
甜美可口的粟米大多是基改農作物？基因改造後是否健康？哪一種粟米品種改造機率最高？
人氣文章
經常無故跌Watt？懷疑自己貧血？利用天然食物可逆轉！睇醫生驗血前4個飲食急救方案！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2023 17:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/06/2023 17:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/06/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/06/2023
中美關係或現轉機兼獲大行唱好，芯片股炒升中芯飆近半成，應如何部署？
人氣文章生財有道13/06/2023
【高息定存】華僑永亨銀行推388天港元定存息高達4.38厘
人氣文章香港要聞13/06/2023
甯漢豪:建造業輸入外勞配額上限1.2萬人，公營工程優先
人氣文章財經熱話13/06/2023
許正宇:政府會繼續在推動離岸人民幣業務多下功夫
人氣文章香港政情13/06/2023
律政司申請禁《願榮光歸香港》，法官促釐清針對人士
人氣文章香港要聞13/06/2023
行會通過公務員加薪，高層加2.87%，中低層加4.65%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金